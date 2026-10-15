Thibaut Courtois bukanlah masalah dalam penampilan medioker Real Madrid sejak awal musim ini, justru ia menjadi satu-satunya solusi. Kiper asal Belgia itu berdiri sendiri menghadapi badai, menampilkan level luar biasa yang sangat kontras dengan angka-angka buruk lini belakangnya.

Real Madrid hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua dari sepuluh pertandingan, kebobolan 12 gol dengan rata-rata 1,2 gol per laga, meski memiliki salah satu kiper terbaik dunia di antara dua tiang gawangnya.

Momen yang merangkum satu musim

Di Stadion Olimpico, ibu kota Italia Roma, paradoks itu terlihat sangat jelas. Pada menit keempat, Paulo Dybala melepaskan tembakan mendadak dari sisi kiri, namun Courtois menepisnya dengan tinjunya secara brilian.

Bola jatuh di dalam kotak penalti, disambar Mario Hermoso yang melepaskan tembakan keras ke arah tiang kanan, tetapi pemain Belgia itu kembali secepat anak panah, mengubah arah bola dengan penyelamatan ajaib kedua pada serangan yang sama, menggagalkan gol yang nyaris pasti.

Momen itu menjadi gambaran penampilan Real Madrid musim ini: kesalahan-kesalahan defensif fatal, dan Courtois yang memperbaiki apa yang dirusak oleh yang lain, seperti digambarkan laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Angka-angka pada paruh pertama laga tersebut sungguh mengejutkan. Courtois menjadi pemain Real Madrid kedua yang paling banyak menyentuh bola dengan 41 kali, tepat di belakang Konate (43 kali), sebuah indikasi jelas betapa besar tekanan yang diterima gawang timnya, serta peran sentralnya yang melampaui sekadar penyelamatan hingga ke pembangunan serangan dan distribusi bola.

Bahasa angka tak pernah bohong

Meski tampil gemilang, malam di Roma berakhir dengan tiga gol di gawangnya, sehingga total kebobolannya meningkat menjadi 12 gol dalam sepuluh pertandingan pertama. Kiper Belgia itu adalah satu-satunya pemain di skuad Real Madrid yang tampil sebagai starter di seluruh pertandingan tanpa pernah digantikan, dan ia menyelamatkan 36 dari 48 tembakan ke arah gawangnya, dengan rata-rata 3,6 penyelamatan per laga.

Los Blancos hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua kesempatan saja, keduanya di markasnya Santiago Bernabeu: melawan Malaga (4-0) dan Villarreal (1-0).

Sementara di luar kandang, benteng itu runtuh. Elche (3-2), Atletico Madrid (2-1), dan Roma (4-3) sukses mencetak lebih dari satu gol ke gawang tim Ibu Kota Spanyol.

Sebagai pembanding, pada fase yang sama musim lalu, Real Madrid hanya kebobolan 10 gol, lima di antaranya pada derby melawan Atletico, dan menjaga gawangnya tetap bersih dalam empat pertandingan. Hal ini menegaskan besarnya kemunduran defensif saat ini.

Courtois bicara, Mourinho khawatir

Usai laga melawan Roma, Courtois tak menyembunyikan kekecewaannya, dan penilaiannya datang dengan terus terang serta tajam: "Kesalahan-kesalahan yang kami lakukan membuat kami kebobolan tiga gol. Pada gol pertama dan kedua, kami kehilangan bola dengan mudah dan mereka mencetak gol dari serangan balik, jadi itu kesalahan kami."

Kiper Belgia itu menambahkan: "Keberuntungan tidak berpihak pada kami ketika bola memantul dan masuk ke gawang. Sedangkan gol ketiga, sebenarnya bisa menjadi penalti untuk kami, tetapi hasilnya justru sebaliknya."

Kesalahan-kesalahan ini menempatkan pelatih Jose Mourinho dalam posisi yang tidak menyenangkan. Pria yang sangat menaruh perhatian pada keseimbangan defensif itu mendapati dirinya harus berhadapan dengan sistem yang kacau.

Mourinho mengandalkan kebijakan rotasi rutin di antara kedua bek sayapnya, dengan menurunkan Cucurella dan Dumfries secara bergantian dengan Trent Alexander-Arnold dan Carreras. Melawan Roma dan Atletico Madrid, pilihannya jatuh pada pemain Spanyol pemenang Piala Dunia itu dan pemain Belanda tersebut, sementara Cucurella bermain bersama Trent saat menghadapi Elche.

Cedera menambah kompleksitas situasi. Dari empat pemain yang mengalami cedera jangka panjang di skuad, tiga di antaranya adalah pemain belakang: Militao, Mendy, dan Asensio. Hal ini memaksa kedua bek tengah menambah menit bermain mereka dan menutup absennya pemain lain akibat sanksi larangan bermain, seperti yang terjadi pada Huijsen.

Semua faktor ini menumpuk — kesalahan individu, cedera, dan tidak adanya kekompakan — hingga memicu kekhawatiran tim kepelatihan, serta memunculkan satu pertanyaan besar: sampai kapan Courtois mampu memikul lini pertahanan Real Madrid sendirian di atas kedua bahunya?



