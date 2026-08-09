Kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, kembali menjalani latihan individu bersama Real Madrid lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Langkah ini bertujuan memastikan pemulihannya secara penuh dari cedera yang memaksanya mundur dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Spanyol. Ia turut memuji gaya kepelatihan tegas dari pelatih barunya, Jose Mourinho, dan menyebutnya sebagai "jalur yang benar" untuk meraih kemenangan.

Dalam pernyataannya kepada stasiun televisi Real Madrid, Courtois mengungkapkan bahwa ia sudah kembali berlatih lebih awal pada Jumat lalu, dan melanjutkan latihan individu pada Minggu hari ini, sementara rekan-rekannya mendapatkan waktu istirahat usai pertandingan melawan Ferencvaros. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin memastikan kesiapan fisiknya secara penuh sebelum bergabung dengan latihan bersama tim.

Kiper internasional berusia 34 tahun itu berkata: "Saya kembali sedikit lebih awal karena, akibat cedera, saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar dalam kondisi baik melalui latihan individu sebelum bergabung dengan tim. Hari ini saya berlatih menjaga gawang dan merasa sangat baik serta bahagia luar biasa bisa kembali."

Dalam pujian yang mencolok kepada pelatih barunya, Courtois menggambarkan Mourinho sebagai "pelatih yang sangat tegas" yang menuntut kedisiplinan dan mengutamakan tim di atas pemain secara individu, seraya menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut sangat diperlukan untuk meraih kemenangan.

Ia menambahkan: "Dia pelatih yang hebat, dan kepribadiannya sangat ramah. Dia mengatakan kebenaran apa adanya, dan itulah yang saya sukai darinya. Saya rasa inilah jalur yang perlu kita ikuti."

Courtois dan Mourinho memiliki hubungan kerja yang sukses sebelumnya di Chelsea Inggris, di mana keduanya bersama-sama meraih gelar Liga Primer Inggris.

Kiper asal Belgia itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bermain di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal tersebut dengan berkata: "Saya memiliki kenangan indah bersamanya, dan kami berharap bisa bekerja sama dengan baik serta menghabiskan tahun-tahun yang luar biasa di sini."

Courtois memuji keputusan Mourinho untuk memberikan waktu istirahat yang cukup kepada para pemain selama masa persiapan, seraya menyoroti pentingnya hal itu dalam menghindari cedera dini selama musim yang panjang dan melelahkan.

Ia menjelaskan: "Jika kita memulai dengan terlalu keras, kita akan mengalami cedera lebih awal. Kita akan memulihkan kebugaran dengan cepat karena kita tidak berhenti dalam waktu yang lama, dan kita akan baik-baik saja."

Kiper internasional itu menutup pernyataannya dengan menegaskan ambisi pribadinya dan ambisi tim untuk meraih gelar musim depan, dengan berkata: "Penting bagi tim, para suporter, dan klub agar kami menang kembali. Saya akan siap untuk berlatih besok," seraya merujuk pada tantangan yang dihadapi Mourinho dalam mengintegrasikan para pemain baru setelah berakhirnya Piala Dunia yang terlambat tahun ini.