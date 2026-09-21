Para pemain Real Madrid menerapkan sikap bungkam kepada media usai kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid dalam derbi ibu kota, setelah seluruh pemain memutuskan untuk tidak memberikan pernyataan apa pun kepada media seusai pertandingan, di tengah kemarahan besar di dalam tim terhadap keputusan-keputusan wasit yang mewarnai laga tersebut.

Media Spanyol sebelumnya mengisyaratkan bahwa Real Madrid lebih memilih para pemainnya tidak tampil di hadapan media, khawatir pernyataan penuh amarah mereka berujung pada kemungkinan sanksi akibat kritik terhadap wasit dan tim teknologi video, terlebih ketegangan di dalam ruang ganti begitu jelas setelah peluit akhir dibunyikan.

Meski ada aksi bungkam kolektif ini, Thibaut Courtois memilih menyampaikan sikapnya melalui akun "Instagram"-nya. Ia mengunggah beberapa foto pertandingan dan menulis komentar: "Kami merasa kecewa setelah kalah di derbi, tetapi masih banyak yang harus kami perbaiki, dan kami harus segera membenahi keadaan agar tidak kehilangan lebih banyak poin. Hala Madrid."

Dalam pesannya, Courtois tidak menyinggung secara langsung insiden-insiden perwasitan yang memicu kemarahan para pemain Real Madrid, melainkan memilih untuk menyoroti kekecewaan atas hasil pertandingan, sembari menegaskan perlunya perbaikan dan tidak membiarkan tim kehilangan lebih banyak poin.

Real Madrid meninggalkan Stadion Wanda Metropolitano dengan kemarahan atas keputusan-keputusan wasit, sementara klub memilih menjauhkan para pemainnya dari pernyataan media, guna menghindari segala reaksi yang dapat memperkeruh krisis atau membuat tim terkena sanksi tambahan.