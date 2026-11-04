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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Courtois Membongkar Rahasia Comeback Real Madrid, Kirim Pesan Tegas untuk Vinicius

T. Courtois
Vinicius Junior
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Belgia
Brasil
Yunani
Spanyol

Kiper asal Belgia itu memainkan peran penting dalam kemenangan tersebut

Thibaut Courtois memainkan peran krusial dalam kebangkitan Real Madrid saat menghadapi AEK Athena, setelah menyelamatkan timnya dengan tiga penyelamatan penting sepanjang babak pertama, sebelum berbicara tentang karakter tim dan kemampuannya untuk terus berjuang hingga detik-detik terakhir, seraya menegaskan bahwa keyakinan untuk meraih kemenangan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas klub ibu kota Spanyol itu.

Real Madrid membalikkan ketertinggalan atas AEK Athena menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2 pada Rabu malam ini dalam pekan keempat fase liga Liga Champions.

Kiper asal Belgia itu tampil gemilang dan menjadi salah satu alasan utama Real Madrid bertahan dalam irama pertandingan pada menit-menit awal, sebelum rekan-rekannya berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan penting yang menjaga tim tetap dalam persaingan untuk mengakhiri fase liga Liga Champions di delapan besar.

Courtois berbicara tentang sulitnya laga tersebut, sebagaimana diungkap surat kabar "Marca": "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang rumit, karena lawan memiliki intensitas yang tinggi, dan atmosfer di stadion juga luar biasa. Selama 15 menit pertama, mereka menekan kami dengan keras".

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Ia menambahkan sambil berbicara tentang reaksi Real Madrid setelah kebobolan gol baru: "Kami berusaha mencetak gol kedua, tetapi tidak berhasil, lalu mereka mencetak gol. Meski begitu, reaksi kami bagus, dan kami mampu mencetak gol penyama kedudukan 2-2 dengan cepat".

Kiper asal Belgia itu menegaskan bahwa kemampuan Real Madrid untuk bangkit dalam skor mencerminkan karakter klub, dengan merujuk pada apa yang terjadi saat menghadapi Roma, ketika ia berkata: "Keyakinan hingga akhir adalah DNA klub ini, ini sesuatu yang indah, sama persis seperti yang terjadi saat melawan Roma".

Courtois menyinggung pentingnya tiga poin dalam persaingan lolos langsung ke babak 16 besar, dengan menjelaskan bahwa kali ini Real Madrid berupaya mengakhiri fase liga di delapan besar, setelah gagal mewujudkannya pada dua musim pertama dengan sistem baru ini.

Ia menjelaskan: "Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Secara teori, ini pertandingan yang harus kamu menangkan, tetapi penting untuk menjaga persaingan demi posisi delapan besar. Kami harus menang dan tetap berada dalam perlombaan ini, setelah kami tidak mampu masuk ke dalam delapan besar pada dua musim lalu".

Real Madrid menempati posisi kedua di klasemen dengan 12 poin, di bawah pemuncak Paris Saint-Germain dengan selisih gol.

Courtois juga menyampaikan pesan dukungan kepada rekannya asal Brasil, Vinicius Junior, seraya menegaskan kepercayaan seluruh anggota tim terhadap kemampuannya, meski adanya kesulitan yang dihadapi para penyerang menghadapi tim-tim yang mengandalkan rapatnya pertahanan.

Ia berkata: "Seluruh tim percaya kepadanya, dan dia harus terus mencoba. Lawan bertahan dengan baik dan menempatkan dua atau tiga pemain untuk menghadangnya, dan itu tidak mudah baginya, juga tidak bagi Yan Diomande ataupun Kylian Mbappe. Kami percaya kepada Vinicius, dan persaingan itu penting".

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