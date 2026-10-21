Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, melontarkan pernyataan menggelitik yang mengungkap bagaimana para pemain Los Blancos menyikapi rumor dan teori-teori kontroversial yang membayangi bintang-bintang mereka. Ia juga ikut angkat suara dalam perdebatan mengenai kelayakan Kylian Mbappe meraih Ballon d'Or.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan "DAZN Belgia", Courtois menerima pertanyaan soal teori yang beredar tentang keberadaan seseorang yang mirip Vinicius Junior menggantikan pemain aslinya. Ia pun menjawab sambil tertawa dengan tegas: "Tentu saja, itu Vinicius yang asli".

Urusan tidak berhenti pada bintang asal Brasil tersebut. Kiper Belgia itu mengungkap reaksi para pemain Real Madrid terhadap julukan "diktator" yang disematkan kepada Mbappe, sebuah ungkapan yang memicu perdebatan belakangan ini, seraya menegaskan bahwa hal itu berubah menjadi bahan ejekan dan candaan di dalam tim.

Courtois mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Mbappe diktator? Kami menertawakan itu, dan terkadang kami menyanyikannya dalam bentuk lagu di dalam ruang ganti", sebagai isyarat bahwa para pemain menyikapi julukan-julukan ini dengan jenaka, jauh dari suasana perdebatan di luar.

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Courtois tegaskan sikapnya soal persaingan Mbappe dan Yamal di Ballon d'Or

Jauh dari candaan, Courtois membela peluang rekan senegaranya asal Prancis itu dalam persaingan merebut Ballon d'Or, dengan menilai bahwa Mbappe adalah yang terbaik di level individu, meski ia mengakui bahwa absennya gelar kolektif bisa memengaruhi peluangnya, terutama dengan musim istimewa yang ditampilkan Lamine Yamal bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Kiper Real Madrid itu menjelaskan: "Saya rasa di level individu tidak ada pemain yang lebih baik dari Kylian, tetapi, sayangnya, kami tidak memenangi apa pun di level kolektif".

Courtois menyinggung perbandingan antara kedua bintang tersebut dalam hal Piala Dunia, dengan menunjukkan bahwa Yamal, menurut pandangannya, tidak menampilkan level yang sama seperti yang ia perlihatkan pada kesempatan-kesempatan lain, namun ia diuntungkan oleh pencapaian kolektif, setelah menjuarai Piala Dunia, di samping keberhasilannya memenangi Liga Spanyol bersama Barcelona, dan menampilkan tahun yang bagus.

Ia mengatakan dalam konteks ini: "Bagi saya, Lamine Yamal menampilkan Piala Dunia yang sedikit di bawah ekspektasi, tetapi ia menjadi juara dunia, memenangi liga bersama Barcelona, dan menampilkan tahun yang bagus".

Sebaliknya, Mbappe mengakhiri turnamen di posisi keempat bersama timnas Prancis, namun ia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia, yang menurut pandangan Courtois memperkuat argumen keunggulan individu bintang Prancis itu, dan kembali membuka pintu diskusi mengenai kriteria terpenting dalam perebutan Ballon d'Or: penampilan pribadi atau gelar kolektif.