Kiper Belgia, Thibaut Courtois, meluapkan kemarahannya setelah timnas negaranya menghancurkan Amerika Serikat dengan skor 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan menyebut kemenangan tersebut sebagai “hukuman atas kurangnya rasa hormat dari pihak Amerika”, dalam pernyataan pedasnya yang mengkritik performa tim tuan rumah secara umum.

Kontroversi seputar pembatalan kartu merah yang diterima Folarin Balugun akibat campur tangan yang jelas dari Presiden Donald Trump mendominasi suasana pertandingan, namun bintang timnas AS itu tak memiliki peluang apa pun menghadapi serangan gencar Belgia.

Sementara sebagian besar pemain “Setan Merah” memberikan pernyataan yang relatif tenang setelah pertandingan, Courtois, seperti biasa, meluapkan emosinya di zona campuran dengan mengatakan: “Kami telah menghukum Amerika atas kurangnya rasa hormat mereka kepada kami selama beberapa hari terakhir.”

Kiper Real Madrid itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan mengkritik performa timnas AS secara tajam: “Saya membaca itu dan sedikit tertawa. Saya mengerti keinginan mereka untuk membuat heboh di Amerika Serikat, tapi hari ini saya lebih yakin akan kemenangan kami daripada saat mengalahkan Senegal, yang memiliki tim lebih baik daripada Amerika Serikat.”

Courtois menambahkan dengan penuh keyakinan: “Tujuan kami adalah mencapai perempat final, dan apa pun yang melampaui itu akan menjadi bonus tambahan,” merujuk pada ambisi Belgia yang bersiap menghadapi Spanyol pada Jumat mendatang di Los Angeles.

Sebelumnya, Courtois pernah menyatakan: “Kami diremehkan dalam beberapa hari terakhir. Ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengalahkan kami dengan mudah dan bahwa kami bukan lagi tim yang sama. Saya rasa hari ini kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang bagus.”