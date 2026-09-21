Setelah Real Madrid kalah dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam derbi ibu kota, Thibaut Courtois, kiper Los Blancos, melontarkan pernyataan yang menarik perhatian, di mana ia berbicara tentang keputusan-keputusan wasit yang memicu kontroversi luas, namun pada saat yang sama ia menolak untuk membawa timnya ke dalam lingkaran keluhan atau mengadopsi apa yang ia sebut sebagai "mentalitas korban".

Situs "Tribuna" mengutip pernyataan kiper Real Madrid tersebut, yang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap sebagian keputusan yang terjadi dalam derbi, seraya menegaskan bahwa berbicara tentang kesalahan wasit tidak berarti klub berusaha membebankan tanggung jawab kekalahan kepada wasit atau mencari-cari pembenaran atas kekalahan tersebut.

Courtois berkata: "Aku sudah benar-benar muak dengan seluruh mentalitas korban ini. Para wasit tidak ingin menguntungkan pihak mana pun, baik di Spanyol maupun di Eropa."

Ketika kiper asal Belgia itu ditanya secara langsung tentang penilaiannya terhadap penampilan wasit selama pertandingan melawan Atletico Madrid, ia lebih terang-terangan dalam mengungkapkan ketidakpuasannya, seraya menegaskan bahwa sebagian keputusan tidak dapat ia pahami.

Courtois berkata: "Tentu saja, aku sama sekali tidak memahaminya, kami seharusnya menang."

Pernyataan kiper Real Madrid itu muncul menyusul sebuah pertandingan yang menyaksikan beberapa momen perwasitan yang kontroversial, di tengah kritik dari para pemain klub Los Blancos terhadap sebagian keputusan wasit Miguel Angel Ortiz Arias.

Meski pahit menerima kekalahan, Courtois tetap ingin menyampaikan pesan yang berbeda kepada para pendukung Real Madrid setelah peluit akhir, usai ia mencium logo klub di hadapan pendukung Atletico Madrid, sebagai isyarat yang jelas atas keterikatannya dengan tim dan kesetiaannya pada kostum klub bahkan di saat-saat tersulit.

Tentang momen tersebut, kiper asal Belgia itu berkata: "Isyaratku di akhir pertandingan? Aku mencintai Real Madrid. Aku berada di tempat yang seharusnya. Aku mencintai warna-warna ini bahkan dalam kekalahan."

Pernyataan Courtois ini muncul setelah kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid, dalam sebuah pertandingan yang meninggalkan banyak tanda tanya di dalam klub Los Blancos, baik karena hasil pertandingan maupun sebagian keputusan wasit yang mewarnai laga tersebut.