Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, memilih kandidatnya untuk Ballon d'Or, sembari mengomentari kontroversi wasit, kasus hukuman Manchester City, dan perkara Negreira.

Thibaut Courtois tetap berada di Valdebebas selama jeda internasional saat ini, di mana kiper asal Belgia itu mencapai kesepakatan untuk mendapatkan istirahat dari tugas-tugas internasionalnya setelah Piala Dunia, dan berfokus pada Real Madrid.

Dalam sebuah wawancara dengan radio Onda CeroOnda Cero, pemain asal Belgia itu berbicara tentang situasi terkini di klub dan beberapa hal lainnya.

Mengenai kontroversi seputar wasit, ia berkata: "Saya tidak berpikir ada manipulasi atau semacamnya, saya tidak seskeptis itu. Ada kesalahan yang diberikan di lapangan lain, tetapi mereka tidak memberikannya untuk kami, justru sebaliknya, mereka memberikannya melawan kami."

Ia melanjutkan: "Ada hal-hal yang membuatmu berkata... saya tidak mengerti, mereka datang untuk menjelaskan sesuatu kepada kami, lalu minggu berikutnya mereka melakukan hal yang sepenuhnya sebaliknya."

Tentang perkara Negreira yang menyeret Barcelona, ia menjelaskan: "Semua orang menunggu putusan dalam perkara Negreira, ini perkara yang serius."

Mengenai kandidatnya untuk penghargaan Ballon d'Or, ia menambahkan: "Harus jatuh ke Mbappe; semua orang terpukau oleh kecepatan dan gol-golnya. Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain terbaik, bukan kepada siapa yang memenangkan lebih banyak gelar dibanding yang lain. Berdasarkan logika itu, seharusnya Carvajal memenangkannya dua tahun lalu."

Terkait para pesaing utama, Courtois melanjutkan: "Saya benar-benar mengagumi Raphinha, dia pemain yang sangat penting bagi timnya, dan mencetak banyak gol, mungkin dia tidak mendapatkan apresiasi yang layak ia terima. Kami harus menghentikannya selama El Clasico."

Courtois mengomentari hukuman Manchester City: "Apa yang dilakukan City pada akhirnya adalah merusak persaingan; mungkin mereka tidak akan mampu merekrut sebagian pemain yang mereka miliki ..."

Ia beralih berbicara tentang keluarganya dengan mengatakan: "Anak saya bermain di tim muda klub Real Madrid, dia seorang penyerang, sangat mirip dengan Mbappe; dia juga suka bermain sebagai kiper, tetapi saya lebih memilih dia tidak melakukannya untuk menghindari perbandingan."

Ia menambahkan: "Ada para ayah yang mengira anaknya adalah Cristiano baru, dan menekan dia dengan keras... hingga sebagian anak meninggalkan sepak bola pada usia enam belas tahun; anak-anak harus menikmati waktu mereka di lapangan."