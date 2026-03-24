Costacurta tentang Milan: "Tim yang berbahaya, bayangkan kalau para penyerang juga ikut bermain..."

Alessandro Costacurta, pakar sepak bola Sky, menganalisis performa Milan saat ini setelah kemenangan meyakinkan 3-2 atas Torino: "Allegri telah mengatakan hal ini sejak pekan ketiga, bahwa setelah 55-60 menit, Milan secara fisik lebih unggul dari tim lain. Hal ini sudah terjadi berkali-kali, dan mungkin dalam kasus ini, berkat pendekatan yang didasari strategi dan taktik, Milan berhasil mengambil alih kendali. Tapi ini bukan kali pertama. Mungkin berkat pergantian pemain, berkat sikap yang berbeda, tapi juga berkat ini: secara fisik Milan kuat, dan mereka punya tiga atau empat pemain hebat. Milan adalah tim yang berbahaya. Bayangkan jika para penyerang juga bermain. Jika mereka punya penyerang, sungguh… Bisakah kita mengatakannya?”