Fernando Diniz tidak lagi menjadi pelatih Corinthians. Klub Brasil itu memecatnya setelah kalah 2-1 dari Internacional pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dengan demikian, Memphis Depay akan ditangani pelatih baru.

"Corinthians mengumumkan bahwa pelatih Fernando Diniz tidak lagi memimpin tim putra. Selain pelatih, staf teknisnya juga meninggalkan klub. Corinthians berterima kasih kepada para profesional tersebut atas kerja yang telah dilakukan dan mendoakan mereka sukses dalam kelanjutan kariernya," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Karena performa buruk, Diniz sudah berada di bawah tekanan di Corinthians selama berminggu-minggu. Tim itu terakhir kali menang pada 21 Agustus: kemenangan 2-1 atas Rosario Central di Copa Libertadores. Sejak saat itu, Corinthians sekali bermain imbang dan tujuh kali kalah.

Melawan Internacional, Corinthians kembali gagal. Memphis bermain selama 88 menit dan dimainkan dari lini tengah, tetapi ia juga tidak mampu mencegah timnya kembali menelan kekalahan.

Mantan pelatih tim nasional Brasil Diniz baru bekerja di Corinthians sejak awal April, tetapi petualangan itu sudah berakhir hanya dalam waktu setengah tahun. Manajemen klub akan menggunakan waktu ke depan untuk mencari pengganti.

Pertandingan berikutnya SEP Serie A 16.30 COR

Corinthians turun ke posisi keenam belas di Série A. Pada Minggu, mereka akan menjalani laga tandang melawan Palmeiras yang saat ini berada di peringkat kedua.