Coppa Italia, Juventus akan menghadapi Sassuolo: Frosinone tersingkir lewat adu penalti

Sassuolo akan menjadi lawan Juventus di babak 16 besar Coppa Italia. Dalam pertandingan di mana kedua tim turun di Mapei Stadium dengan sebagian besar pemain lapis kedua, tuan rumah langsung memulai dengan lebih baik, dan pada menit ke-36 unggul lewat Benjamin Dominguez, yang baru saja datang dari Bologna pada bursa transfer yang baru berakhir.









Meski kebobolan, tim asuhan Alvini tidak goyah, dan pada masa injury time mencetak gol penyeimbang lewat Terzic, berkat tembakan bagus dari tepi kotak penalti memanfaatkan Grillitsch. Pada babak kedua, Frosinone tampil lebih baik, dan mencetak gol keunggulan lewat Cichella, yang masuk pada awal babak kedua. Namun, setelah tinjauan VAR yang panjang, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena pelanggaran sebelumnya terhadap Kieron Bowie.





Menjelang akhir laga, Frosinone kembali mengancam, pertama lewat Bobcek lalu Hasa, yang sangat aktif pada menit-menit akhir. Tanpa perpanjangan waktu, kedua tim langsung menuju adu penalti: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin, dan Thorstvedt tidak melakukan kesalahan, tetapi kegagalan pertama datang dari kubu gialloblu lewat Amey. Bakola mencetak penalti berikutnya untuk Sassuolo, dan kegagalan Hasa pada akhirnya memastikan Sassuolo lolos, yang akan menghadapi Juventus di babak 16 besar.