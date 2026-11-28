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Copa Libertadores tetap menjadi milik Brasil. Final kompetisi paling bergengsi di Amerika Selatan dimenangi Palmeiras yang mengalahkan wakil Argentina, Estudiantes, dengan skor 1-0.

Di Stadion Centenario, Montevideo, Uruguay, final satu pertandingan ini berlangsung sengit hingga akhir. Babak pertama lebih banyak diwarnai tendangan kepada lawan ketimbang permainan sepakbola. Pada babak kedua, tim Brasil mulai menguasai laga, mencetak gol penentu dan meraih trofi.

45 menit pertama menjadi pertarungan sengit dengan enam pemain menerima kartu kuning, masing-masing tiga dari tiap tim, sebelum jumlahnya bertambah menjadi sepuluh pada akhir laga. Permainan lebih terbuka pada babak kedua dan, sesuai prediksi, kualitas tim Brasil yang lebih tinggi mulai terlihat. Gol penentu lahir pada menit ke-52: umpan silang dari kiri, sundulan Arias, lalu tembakan kaki kiri akurat dari Ramon Sosa. Gol yang sangat berharga.

Estudiantes terus mencoba segala cara hingga akhir, tetapi harus menyerah di hadapan penampilan gemilang Carlos Miguel. Kiper Palmeiras itu tampil luar biasa dan menggagalkan semua peluang, termasuk tendangan salto Carrillo. Meski ada delapan menit waktu tambahan dan kericuhan hingga akhir, skor tidak berubah.

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Bagi Palmeiras, ini merupakan gelar keempat setelah kemenangan pada 1999, 2020, dan 2021. Gelar ketiga dalam enam tahun ini menjadi bukti periode kejayaan yang sulit terulang. Rival mereka dari Argentina kembali gagal menambah koleksi gelar dan juga tetap memiliki empat gelar setelah menjuarai kompetisi ini pada 1968, 1969, 1970, dan 2009.

Pertandingan berikutnya SEP Serie A 19.30 COR

Tim asuhan pelatih asal Portugal, Abel Ferreira, kembali ke puncak kejayaan dan mengukuhkan diri sebagai salah satu tim Brasil tersukses di kompetisi ini, yang selama bertahun-tahun terus menjadi milik Brasil. Setelah SuperClasico terkenal di final 2018, ketika River Plate mengalahkan Boca Juniors, tim-tim Brasil selalu menjadi juara dalam delapan tahun terakhir: Flamengo tiga kali, Palmeiras tiga kali, serta Fluminense dan Botafogo masing-masing sekali.

Ada banyak orang Italia di lapangan dan bangku cadangan: di kubu yang kalah, Fernando Muslera (mantan pemain Lazio), serta dua mantan pemain Inter, Joaquin Correa dan Tomas Palacios (keduanya masuk pada akhir laga). Di kubu pemenang, ada mantan pemain Lazio, Felipe Anderson, di bangku cadangan serta mantan pemain Milan, Gustavo Gomez, di lapangan.