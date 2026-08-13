Contoh peringatan sebagai pemicu: BVB menerapkan aturan transfer baru untuk El Mala

Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, di jajaran petinggi BVB kini tak lagi berlaku prinsip mayoritas antara pelatih, direktur olahraga, dan direktur pelaksana olahraga, melainkan kesepakatan mutlak.

Artinya: BVB baru akan mengambil inisiatif di bursa transfer untuk seorang pemain jika tidak ada satu pun dari trio pimpinan yang memiliki keberatan. Saat ini, hal itu berlaku untuk Said El Mala dan juga sudah terjadi pada perekrutan mahal Konstantinos Karetsas (30 juta, KRC Genk) dan Joane Gadou (20 juta, RB Salzburg).

Untuk trio yang disebutkan itu, Niko Kovac, Ole Book, dan Lars Ricken masing-masing mengangkat jempol. Setelah itu, segalanya menjadi serius. Sementara Karetsas dan Gadou sudah diperkenalkan sebagai pemain baru, negosiasi dengan 1. FC Köln untuk El Mala kemungkinan berada di ambang akhir yang sukses.

BVB tampaknya di ambang transfer besar untuk Said El Mala

Menurut Sky, dalam waktu dekat akan masuk tawaran tertulis dari Dortmund senilai 50 juta euro plus tambahan lima juta euro dalam pembayaran bonus ke kota katedral itu. Artinya: BVB akan memenuhi tuntutan tinggi Effzeh untuk wonderkid Jerman tersebut. Express pada Rabu melaporkan adanya kesepakatan internal, yang menurutnya bos Köln Thomas Kessler telah menjanjikan lampu hijau kepindahan untuk El Mala dalam kasus seperti itu.

Jadi, sangat mungkin bahwa pemain incaran ketiga, yang bisa disepakati semua anggota jajaran pimpinan Dortmund pada musim panas ini, juga akan menempuh jalan menuju Ruhrgebiet.

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Kegagalan transfer BVB Yan Couto sebagai contoh peringatan

Prasyarat dasar baru untuk transfer-transfer besar pada musim panas ini juga merupakan hasil dari salah satu kesalahpahaman paling mahal dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, tidak seperti pada Gadou, Karetsas, dan El Mala, tidak ada kesepakatan mutlak untuk Yan Couto pada 2024. Sementara Nuri Sahin saat itu ingin mendatangkan profil yang mirip dengan Ian Maatsen yang sebelumnya meyakinkan di sisi lain untuk timnya bersama pemain Brasil itu, Ricken khususnya disebut-sebut mengungkapkan keraguan besar terhadap transfer tersebut.

Direktur olahraga saat itu, Sebastian Kehl, tetap bertindak demi memenuhi keinginan Sahin. Hasilnya sudah diketahui: BVB menyepakati kesepakatan pinjaman yang cukup mencengangkan dengan Manchester City, yang di dalam kerangkanya kewajiban pembelian senilai 25 juta euro aktif hanya setelah beberapa penampilan saja. Sebelumnya, Die Schwarzgelben juga sudah membayar biaya pinjaman sebesar lima juta euro.

Couto tidak pernah bisa membenarkan jumlah fantastis itu lewat penampilannya. Pada musim pertamanya, ia bergulat dengan masalah adaptasi yang besar, sering bermain buruk, dan pada dasarnya bukan faktor dalam permainan Dortmund. Pada musim keduanya, situasinya sedikit membaik dengan perubahan sistem oleh pelatih baru Niko Kovac menjadi formasi tiga bek, dengan Couto sebagai wing-back kanan.

Namun karena pesaingnya, Julian Ryerson, memainkan musim yang luar biasa (18 assist dalam 42 pertandingan), Couto meski tampil lebih baik hanya mencatatkan 27 pertandingan kompetitif serta dua gol dan tiga assist.

Setelah dua tahun yang tidak sukses, Couto dan BVB untuk sementara mengakhiri kebersamaan mereka. Pemain 24 tahun itu pindah dengan status pinjaman dengan biaya tiga juta euro ke Como. Di sana, Cesc Fabregas disebut menaruh harapan besar pada Couto. Menurut laporan media yang senada, opsi pembelian yang dinegosiasikan disebut bernilai 20 juta euro. Jika transfer permanen terjadi, Dortmund setidaknya akan bisa menekan kerugian dari Couto seminimal mungkin.

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