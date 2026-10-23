1 September 2021, Rabu malam di kota Debrecen, Hungaria. Sedikit lebih dari 14 bulan sebelum dimulainya Piala Dunia di negara mereka sendiri, Qatar menghadapi Serbia dalam laga uji coba. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang pertandingan di tempat netral itu. Serbia menang 4-0, tetapi bahkan sebagian besar orang yang terlibat agaknya tak lagi memiliki ingatan yang begitu jelas tentang laga tersebut kini, lebih dari lima tahun kemudian.

Bagi Mile Svilar, hampir pasti lain ceritanya. Pertama, karena itu adalah penampilan pertamanya bersama timnas senior. Kiper yang saat itu berusia 22 tahun tersebut masuk menggantikan Predrag Rajkovic pada babak kedua. Kedua, dan ini kemungkinan menjadi kenangan yang lebih membekas, karena Rabu malam yang tampak biasa saja di Debrecen itu terus membayanginya hingga kini.

Svilar masih masuk skuad Serbia untuk empat pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya, tetapi tidak lagi bermain. Alhasil, penampilan pertamanya itu hingga kini juga menjadi satu-satunya penampilan di timnas senior bagi pemain yang sekarang berusia 27 tahun tersebut. Padahal, ia telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa bersama AS Roma dan terpilih sebagai kiper terbaik Serie A musim lalu.

Ayah Mile Svilar pernah menjadi kiper timnas Yugoslavia

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari mulai dari awal. Svilar lahir pada Agustus 1999 di Antwerpen, Belgia, dan tumbuh besar di negara itu. Ayahnya adalah Ratko Svilar, mantan kiper timnas Yugoslavia dengan sembilan penampilan internasional. Ratko mengakhiri karier profesionalnya pada 1996 setelah 16 tahun bersama Royal Antwerpen dan kelak memainkan peran penting dalam keputusan putranya yang berakibat besar itu.

Svilar junior sejak dini dikenal sebagai salah satu kiper terbaik Belgia di kelompok usianya. Pada usia sepuluh tahun, ia pindah dari Beerschot AC di Antwerpen ke klub tersukses Belgia, RSC Anderlecht, di Brussel yang tak jauh dari sana. Setelah itu, ia memperkuat seluruh kelompok timnas junior Belgia mulai U15, termasuk tampil sangat impresif di Euro U17 2016. Di ajang tersebut, pemain berbakat yang meninggalkan Anderlecht menuju Benfica pada 2017 saat baru berusia 18 tahun, bahkan sebelum menjalani debut bersama tim senior klub, mengatakan kepada UEFA.com: "Saya belajar banyak dari ayah saya, hampir semuanya. Gaya bermain saya sama seperti dia."

Getty Images

Maka, tak mengherankan jika beberapa tahun kemudian Svilar mengambil keputusan itu antara lain karena nasihat ayahnya, keputusan yang konsekuensinya masih harus ia hadapi hingga kini. Seperti sang ayah, Mile ingin menjaga gawang negara asal ayahnya, atau setidaknya mengira itulah yang ia inginkan. Svilar senior pun semakin mendorongnya. Selain mempertimbangkan ikatan emosional, ia juga melihatnya dari sisi olahraga.

Mengapa Mile Svilar akan sulit mendapat tempat di Belgia

Bagaimanapun, Belgia saat itu memiliki, dan hingga kini agaknya masih memiliki, salah satu kiper terbaik dunia: Thibaut Courtois. Pada 2021, ketika Svilar memutuskan berganti federasi, Courtois yang berusia 29 tahun baru saja memasuki usia terbaik bagi seorang kiper. Ia memang mengambil jeda dari timnas setelah Piala Dunia musim panas lalu, tetapi ingin kembali pada September 2027. Sekitar lima tahun lalu, keluarga Svilar sudah menyadari bahwa menjadi kiper nomor satu Belgia dalam jangka menengah akan sangat sulit.

Hingga saat itu, panggilan ke timnas senior Belgia belum juga datang. Karena itulah, setelah mencatatkan total 26 penampilan bersama timnas junior Belgia, Svilar yang berusia 22 tahun berpikir: mengapa tidak menyambut pendekatan Serbia dan berganti federasi? Namun, ia segera menyesali keputusannya, kemungkinan juga karena prospek yang ditawarkan kepadanya tidak cukup baik.

Predrag Rajkovic, yang kini bermain untuk Al-Ittihad, adalah kiper nomor satu Serbia saat itu. Vanja Milinkovic-Savic, yang kini membela SSC Napoli, siap menjadi pesaingnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, posisi kiper Serbia pun umumnya bergantian diisi oleh keduanya. Svilar mungkin berharap bisa segera menjadi pilihan utama setelah bersusah payah berganti federasi.

Mengapa Mile Svilar tidak boleh kembali dari Serbia ke Belgia?

Namun, itu tidak terjadi. Ia pun segera tidak ingin lagi bermain untuk Serbia dan ingin kembali ke federasi Belgia. Masalahnya, statuta FIFA, tepatnya aturan yang disebut "One-Way Rule", menutup kemungkinan tersebut. Aturan itu menyatakan bahwa pemain yang berganti federasi tidak boleh kembali ke federasi sebelumnya begitu ia tampil dalam pertandingan timnas senior untuk negara barunya, baik laga uji coba maupun pertandingan resmi. Svilar telah melakukannya dalam laga persahabatan Serbia melawan Qatar pada September 2021. Dengan demikian, mustahil baginya untuk kembali bermain bagi Belgia.

Namun, bukan berarti kiper Roma yang pindah dari Benfica ke Italia pada 2022 itu menerima keadaan begitu saja. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mendapatkan pengecualian dari FIFA agar diizinkan kembali bermain untuk Belgia. "Tentu saja kami telah memantaunya selama berbulan-bulan. Namun, jelas bahwa ia tidak bisa bermain untuk kami," kata pelatih Belgia saat itu, Domenico Tedesco, pada musim semi 2024, membenarkan bahwa pihak federasi juga telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut.

Menjelang Piala Dunia 2026, Svilar kabarnya kembali berupaya meyakinkan FIFA agar memberinya pengecualian. Lagi-lagi gagal. Svilar pun kemungkinan besar sangat ingin turun tangan ketika Courtois harus keluar karena cedera dalam laga perempat-final Piala Dunia Belgia melawan Spanyol. Ia mungkin saja masuk pada menit ke-71 menggantikan Courtois, alih-alih Senne Lammens, yang kesalahannya memungkinkan tim yang kemudian menjadi juara dunia mencetak gol kemenangan 2-1 menjelang akhir pertandingan.

Mile Svilar menjadi contoh peringatan bagi Nicolo Tresoldi

Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Svilar belum menyerah untuk kembali berganti federasi ke Belgia meski mengalami kekecewaan lagi pada musim panas. Karena itu pula, untuk saat ini ia tidak mempertimbangkan bermain lagi bagi Serbia. Padahal, ia diperbolehkan melakukannya dan kemungkinan besar masih akan diterima. Setidaknya, itulah situasinya pada 2025. "Saya sudah berbicara dengannya. Ia memutuskan untuk tidak lagi bermain bagi tim ini. Saya menyesal. Saya berusaha menempuh pendekatan itu, menunjukkan kepadanya bahwa ia penting dan ada tempat baginya di timnas jika ia ingin berada di sini," ujar pelatih Serbia Veljko Paunovic sekitar setahun lalu kepada TV Arena Sport.

Getty Images

Di luar drama pribadinya, Svilar juga menjadi semacam contoh peringatan bagi pemain lain. Salah satunya Nicolo Tresoldi. Striker Club Brugge yang lahir di Italia dan pindah ke Jerman bersama keluarganya pada usia 13 tahun itu kini tengah ramai dibicarakan. Squadra Azzurra atau timnas Jerman? Mana yang akan ia pilih?

Tresoldi belum pernah bermain untuk timnas junior Italia. Sebaliknya, ia mengenakan seragam timnas Jerman sejak level U19 dan sangat ingin membawa Jerman U21 menjuarai Euro musim panas mendatang. Setelah itu, semuanya masih terbuka. Namun, satu hal sudah jelas, dan Mile Svilar sangat memahami hal ini: ia harus mempertimbangkannya matang-matang dan mengambil keputusan yang tidak akan disesalinya beberapa pekan kemudian. Sebab, setelah itu tidak ada jalan kembali.