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Silakan tentukan sendiri siapa yang Baik, yang Buruk, dan yang Jahat dalam kisah western hitam-putih ini, dengan hadiah utama berupa kursi pelatih Juventus untuk musim 2027-28. Musim ini masih berlangsung, tetapi rencana klub dan harapan para suporter sudah tertuju ke masa depan. Sekali lagi, seperti cerita yang terus berulang dari musim ke musim sejak 2020.

DUEL TIGA ARAH

Di satu sisi, Luciano Spalletti masih melatih Juve, meski mengawali liga dengan buruk (hasilnya lebih baik di Liga Europa), dan memiliki kontrak hingga 2028. Di sisi lain, rumor bursa transfer menyebut Simone Inzaghi sebagai pelatih pilihan direktur utama Giovanni Carnevali untuk masa depan Juventus. Kini, duel tiga arah itu kedatangan sosok lama, Antonio Conte, yang lewat wawancara menggemparkan dengan Cronache di Spogliatoio mengeluarkan kartu andalannya: "Saya dan Juve punya satu lingkaran yang cepat atau lambat harus kami tutup".

Tiga nama untuk satu kursi pelatih, sementara musim ini masih menyisakan tujuh bulan pertandingan. Tiga sosok dengan karakteristik berbeda, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Spalletti, Inzaghi, dan Conte: mari kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan mereka.

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KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SPALLETTI

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Nilai plus Luciano Spalletti adalah pengalamannya dan, terutama, fakta bahwa ia sudah setahun bekerja bersama Juventus dan kelompok pemain yang ada saat ini. Mempertahankannya, terlepas dari hasil musim ini, berarti memberikan kesinambungan kepelatihan dan stabilitas yang sudah bertahun-tahun tidak dimiliki Juve (enam pelatih sejak 2019: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor, dan Spalletti). Di antara kekurangan proyek Spalletti adalah kurang jelasnya gagasan taktik dan komunikasinya: Spalletti di Juve lebih mirip sosok dalam pengalamannya yang buruk bersama tim nasional Italia ketimbang sosok intuitif dan sukses di Napoli.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN INZAGHI

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Untuk Simone Inzaghi, ada dua nilai plus utama: pertama, ia pelatih yang mengutamakan kepentingan klub, seperti Allegri, sosok yang tidak membuat masalah soal transfer dan menerima skuad yang disediakan untuknya. Ia mungkin menyampaikan keberatan dengan keras secara pribadi, tetapi tidak pernah di depan publik. Nilai plus kedua Inzaghi adalah ia telah membuktikan diri sebagai pelatih modern yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu beradaptasi baik dengan liga Italia maupun sepakbola yang dimainkan di Eropa. Di antara kekurangannya, ada sejumlah keraguan tentang kemampuannya mengelola emosi pada momen-momen penting dalam satu musim (bersama Inter, termasuk karena kesalahan pemain seperti Radu, ia kehilangan dua gelar Scudetto yang berada dalam jangkauan Inter) serta sedikit kekakuan taktik terkait formasi favoritnya, 3-5-2.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN CONTE

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Berikutnya Antonio Conte. Di antara hal yang memberatkan pelatih asal Salento itu adalah tuntutan gajinya yang tinggi (setidaknya 8 juta, sementara Spalletti menerima 5 juta dan Inzaghi akan membutuhkan 6 juta) serta keinginannya untuk ikut menentukan keputusan di bursa transfer. Tuntutan Conte memaksa klub berpikir dan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain. Sebagian mungkin terdengar klise, tetapi di dunia sepakbola sudah diterima sebagai fakta: bersama Conte, sebuah proyek paling lama bisa berjalan dua tahun; bersama Conte, komunikasi ke publik bisa sulit dikelola; bersama Conte, skuad harus mengerahkan semua yang dimiliki, dengan risiko kehabisan tenaga.

Di sisi lain, ada pula pertimbangan positif yang juga sudah dianggap sebagai kebenaran di dunia sepakbola: bersama Conte, tim meraih Scudetto dalam dua tahun atau, paling buruk, finis kedua (coba katakan itu kepada Juve, yang sudah bertahun-tahun sangat jauh dari posisi teratas); bersama Conte, fondasi dibangun untuk kemudian dimanfaatkan pelatih lain agar terus meraih kemenangan (Allegri di Juve, Inzaghi di Inter).

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Terakhir, dan mungkin yang terpenting, adalah rasa memiliki terhadap Juventus, soal identitas. Banyak suporter Juventus merasa tiga kali dikhianati Conte (ketika ia mengundurkan diri pada 2014, ketika ia memilih Inter, dan ketika ia memilih Napoli). Namun, kata-katanya dalam wawancara dengan Cronache sudah mengarah pada rekonsiliasi. Kami yakin satu konferensi pers dan beberapa kemenangan saja cukup untuk memulihkan hubungan itu, dengan mantan kapten sekaligus mantan pemimpin itu kembali memimpin Juventus.

KEPUTUSAN

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Bagaimanapun, Juventus sebaiknya mengambil keputusan yang disepakati semua pihak di dalam klub. Tidak diragukan lagi, orang pertama yang harus menginginkan Conte kembali adalah John Elkann, sosok utama di balik perpanjangan kontrak Spalletti. Sejauh ini, pemilik Juve tidak pernah ingin mempertimbangkan kembalinya Antonio dan tidak pernah memaafkan pengkhianatannya pada 2014. Jadi, langkah pertama adalah memaafkannya. Selanjutnya, pilihan terhadap Conte (atau keputusan mempertahankan Spalletti, atau memilih Inzaghi) harus didukung semua petinggi klub: Carnevali, Massara, Ottolini, dan Chiellini. Hal terburuk bagi Juventus adalah memilih pelatih untuk musim 2027-28 tanpa keyakinan dari semua pihak.