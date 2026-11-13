Conte tak dilirik Manchester United, Juventus, dan AC Milan: keputusan tepat dan ia harus menurunkan ambisinya, atau ketiganya telah membuat kesalahan?

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Conte mencari tim untuk "diselamatkan", tetapi mendapat banyak penolakan: Manchester United, Juventus, AC Milan, dan timnas Italia telah mengambil atau sedang menentukan pilihan lain.

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Entah apa yang sedang dipikirkan Antonio Conte saat ini. Manchester United memecat Michael Carrick dan mengincar Mauricio Pochettino; Juventus mempertahankan Luciano Spalletti meski mengawali musim dengan buruk dan tampaknya ingin menunjuk Simone Inzaghi pada masa mendatang; AC Milan melalui Gerry Cardinale menaruh kepercayaan penuh kepada Ruben Amorim, yang juga membalasnya dengan membawa tim naik di klasemen liga; timnas Italia tampil gemilang di bawah asuhan Roberto Mancini, bahkan berhasil mengalahkan Prancis.

Faktanya, posisi-posisi pelatih utama yang dikaitkan dengan Conte sejak Juni hingga beberapa pekan terakhir sudah, atau sedang, diisi oleh orang lain. "Saya memimpikan klub yang kehilangan arah dari sejarahnya sendiri," kata Conte pada awal Oktober dalam wawancara dengan The Athletic. Gambaran itu, pada masa sekarang, sangat cocok dengan Manchester United, Juventus, AC Milan, dan timnas Italia. Namun, karena berbagai alasan, tak satu pun dari mereka ingin mempercayakan tim kepada pelatih asal Salento itu. Pada Juni, Conte mengakhiri dua tahun kiprahnya di Napoli, yang bersamanya ia meraih satu gelar Scudetto (2024-25) dan satu Piala Super Italia (2025-26).

ALASAN TIDAK MEMILIH CONTE

Tuntutan gaji yang tinggi (setidaknya 8 juta per musim untuk sebuah klub, 4 juta untuk timnas Italia, tempat Mancini menerima 2 juta per tahun) serta keinginan untuk ikut menentukan kebijakan transfer. Tuntutan Conte membuat klub-klub berpikir dan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Beberapa di antaranya mungkin terdengar klise, tetapi di dunia sepakbola kini sudah dianggap sebagai fakta: bersama Conte, sebuah proyek paling lama hanya berlangsung dua tahun; bersama Conte, komunikasi (internal maupun eksternal) bisa menjadi masalah; bersama Conte, skuad harus mengerahkan seluruh kemampuan, dengan risiko kehabisan tenaga.

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NAMUN, BERSAMA CONTE GELAR JUARA BISA DIRAIH

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Di sisi lain, ada pula pertimbangan lain yang kini juga dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan di dunia sepakbola: bersama Conte, gelar Scudetto bisa diraih dalam dua tahun atau, paling buruk, finis di posisi kedua (coba tanyakan kepada Man United, Juve, dan Milan, yang sudah bertahun-tahun jauh dari papan atas); bersama Conte, fondasi dibangun dan kemudian bisa dimanfaatkan pelatih lain untuk terus meraih gelar (Allegri di Juve, Inzaghi di Inter).

TURUN KELAS?

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Yang jelas, Conte, yang sangat ingin kembali melatih lewat proyek yang membangkitkan hasratnya untuk menang, seperti membawa kembali tim yang melupakan sejarahnya ke jalur juara, hingga kini masih belum melatih. Posisi-posisi yang paling sering dikaitkan dengannya pun sudah, atau sedang, mengarah ke pilihan lain. Lantas, bagaimana masa depan pelatih kelahiran 1969 asal Lecce itu? Menunggu selama satu musim? Turun kelas dari segi level kompetisi (tetapi bukan gaji), seperti jika ia melatih di Arab Saudi atau kawasan sekitarnya? Atau menunggu salah satu tim tersebut kembali gagal dan akhirnya memutuskan mengambil pilihan yang 'aman'?