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Antonio Conte kembali angkat bicara. Dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio, ia juga membahas kemungkinan di Manchester United dan Liga Primer:

"Manchester United memiliki sejarah yang begitu besar. Seandainya ada yang takut pada metode saya, saya tidak yakin Manchester United akan takut mendatangkan orang-orang yang bisa membangun sesuatu yang penting bagi klub dan membawanya kembali ke sejarahnya.

Manchester United sudah 13 tahun tidak menjuarai Liga Primer, sejak Ferguson masih melatih!

Alex adalah sosok yang sangat saya hormati. Saya sudah membaca bukunya dan, ketika melatih Chelsea, saya juga mendapat kehormatan berkunjung ke rumahnya.

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Saya menganggap beberapa hal yang saya dengar sebagai penghinaan terhadap Manchester United."