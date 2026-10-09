"Ada banyak klub yang sedikit kehilangan jejak sejarah mereka sendiri. Saya ingin pergi ke salah satu klub itu untuk menghidupkan kembali masa lalu tersebut dan membuatnya kembali bersinar". Pesan yang jelas disampaikan Antonio Conte dalam wawancara terbarunya dengan The Athletic. Kata-kata itu langsung memicu spekulasi soal klub mana yang akan dituju, mencari "raksasa" yang sesuai dengan identikit yang digambarkan pelatih asal Lecce tersebut. Pencarian yang juga mengarah ke Italia, sampai-sampai bagi analis taruhan Snai dan Sisal opsi yang paling mungkin untuk Conte adalah kembali ke Juventus, dengan odds 3,50. Di latar belakang juga ada Milan, raksasa lain yang masa kini jelas jauh kurang cemerlang dibanding masa lalunya yang gemilang: sebuah hipotesis yang dipasang di papan pada 12,00.

Namun bukan hanya Serie A, karena deskripsi "klub yang kehilangan jejak sejarahnya sendiri" juga mengarah langsung ke Inggris, terutama ke Manchester, kubu United: peluang melihat Conte di bangku cadangan Setan Merah ada di angka 6,00. Lalu para bandar taruhan juga melirik London, dengan dua kemungkinan reuni lainnya: Tottenham dibayar 12 kali lipat taruhan, berbanding 16 milik Chelsea, tim yang juga pernah dibawa Antonio menjuarai Premier League.