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Antonio Conte benar-benar bisa kembali melatih Juventus? Jawabannya ya. Kali ini, peluang tersebut dibuka langsung oleh pelatih asal Salento itu sendiri. Berstatus tanpa klub setelah memilih meninggalkan Napoli dan membiarkan peluang melatih Manchester United berlalu tanpa memperjuangkannya, mantan pelatih Juventus itu membuka pintu untuk kembali ke kursi pelatih di Allianz Stadium dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio.

"Lingkaran itu cepat atau lambat harus ditutup," kata Conte dalam cuplikan wawancara yang dirilis hari ini. Wawancara lengkapnya akan terbit pada Jumat. Ucapan itu menunjukkan bahwa, bagi mantan pelatih tim nasional tersebut, kisahnya bersama Juventus masih menyisakan sesuatu, mungkin sebuah akhir yang bahagia.

Banyak topik dibahas, mulai dari penolakannya pada 2009 karena Diego hingga dua kesempatan dalam beberapa tahun terakhir ketika ia nyaris kembali melatih Juventus. Pada kesempatan pertama, Agnelli memilih Sarri pada 2019. Pada kesempatan berikutnya, Giuntoli memilih Thiago Motta untuk sebuah siklus yang berakhir hanya setahun kemudian. Antonio Conte akan kembali ke Juventus. Ia hanya menunggu "kesempatan yang tepat". Berikut pernyataannya.

"SAYA TIDAK MAU BERKOMPROMI" - "Setelah Bari, saya bisa menjadi pelatih Juve sejak 2009. Saya banyak berbicara dengan Secco, sementara Ranieri masih menjadi pelatih. Mereka punya banyak penyerang dan saya bilang mereka membutuhkan pemain sayap, tetapi mereka merekrut Diego meski tahu betul bahwa saya akan memakai formasi 4-2-4. Mereka meminta jaminan dan meminta saya datang ke final Liga Champions Barcelona-Manchester United di Roma. Saya memasuki pertemuan itu sebagai pelatih Juventus. Mereka mengatakan Diego ingin bermain dengan formasi 4-3-1-2. Pelatih lain mana pun mungkin akan menyetujuinya, tetapi saya tidak mau berkompromi. Saya bisa saja melakukannya, menerima kesempatan pindah dari Bari ke Juventus, tetapi saya bukan orang seperti itu. Jadi, saya berkata kepada klub: "Jika seorang pemain harus menentukan cara kami bermain, saya bukan pelatih yang tepat untuk kalian". Saya keluar dari pertemuan itu dengan kesadaran bahwa saya tidak akan menjadi pelatih Juventus"

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SUDAH DUA KALI NYARIS KEMBALI - "Hal yang menarik dalam hubungan saya dengan Juve adalah pernah ada saat-saat ketika kami bisa kembali bersama. Itu terjadi ketika mereka memutuskan merekrut Sarri: saat itu saya tidak terikat dengan klub mana pun dan akhirnya saya pergi ke Inter. Kesempatan kedua datang ketika saya kembali tidak terikat dengan klub mana pun dan Giuntoli memutuskan merekrut Thiago Motta: saya pergi ke Napoli".

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

SAYA KEMBALI SAAT ADA KESEMPATAN YANG TEPAT - "Saya sering bertemu suporter Juventus yang bertanya: "Kapan Anda kembali?". Jawabannya, saya akan kembali ketika ada kesempatan, ketika beberapa keadaan bertemu. Itu sulit karena dua keadaan harus terjadi bersamaan: saya harus sedang tidak terikat dengan klub mana pun dan Juventus harus sedang mencari pelatih".

LINGKARAN ITU HARUS DITUTUP - "Cepat atau lambat, kami harus menutup lingkaran itu. Saya tidak tahu apakah satu, sepuluh, atau lima belas tahun lagi, tetapi saya tahu ada sesuatu yang saya tinggalkan di Juventus. Saya tahu itu tidak akan mudah, meski saya pikir cepat atau lambat lingkaran itu harus ditutup".