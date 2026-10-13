Conte, aroma Liga Primer mulai tercium: menurut bandar taruhan, peluang ke Manchester United kian besar

Satu kemenangan di Premier League dan satu di Liga Champions dari delapan pertandingan resmi, ditambah tersingkir secara dramatis dari Piala Liga. Dua bulan pertama Manchester United berjalan bak mimpi buruk. Micheal Carrick, yang untuk pertama kalinya menangani tim sejak awal musim, semakin dekat dengan pemecatan. Dalam beberapa jam terakhir, Antonio Conte kian kuat disebut sebagai kandidat di Inggris. Ia tengah mencari klub "yang perlu dibangkitkan dan telah kehilangan sejarahnya", gambaran yang tepat bagi Red Devils, yang sudah 13 tahun tidak menjuarai Premier League dan dalam sepuluh musim terakhir hanya meraih satu Piala FA dan satu Piala Liga. Itu terlalu sedikit bagi klub yang memenangi tujuh gelar liga dan satu Liga Champions dalam 13 tahun pertama abad ini. Peluang mantan pelatih Napoli itu datang ke Manchester dipasang pada angka 2,75 oleh Sisal dan Snai, turun tajam dari 6,00 pada pekan lalu, tepat saat Conte menyatakan keinginannya untuk kembali melalui proyek ambisius yang telah kehilangan jati dirinya.