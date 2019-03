Connor McGregor: Manchester United Harus Permanenkan Ole Gunnar Solskjaer

Atlet UFC itu menilai Ole layak jadi manajer permanen United karena ia bisa membuat para pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Connor McGregor meminta Manchester United untuk mempermanenkan Ole Gunnar Solskjaer.

Seperti diketahui, pria Norwegia itu sampai saat ini masih berstatus manajer interim yang dipinjam dari Molde FK hingga Mei mendatang, namun desakan untuk membuat statusnya permanen terus saja bergulir.

Terakhir McGregor menjadi sosok yang menuntut pihak United untuk mempertahankannya karena Ole dinilai bisa membuat para pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

“Mereka [United] harus memberi pekerjaan [manajer] itu secara permanen kepada dia [Ole],” kata McGregor kepada laman resmi FIFA.

“Kalian bisa merasakan ada rasa bangga dan gairah yang dia miliki untuk klub dan sejarahnya, dan melihat para pemain merasa bangga mengenakan lambang Setan Merah. Dia benar-benar membuat para pemain mengeluarkan kemampuannya.

“Saya sebagai pria Irlandia merasakan hal yang sama ketika mewakili negara saya [di kancah UFC]. Ole's at the wheel, tell me how good does it feel!" tutup McGregor, yang juga merupakan suporter United.

Setelah merangkum 14 kemenangan dari 17 laga perdananya sebagai manajer interim, Ole kini dalam laju dua kekalahan beruntun di semua kompetisi setelah takluk dari di ajang Liga Primer dan Wolverhampton Wanderers di babak perempat-final Piala FA.