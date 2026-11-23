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Pada akhir pekan lalu, Francisco Conceicao kembali masuk skuad Juventus setelah pulih dari dislokasi bahu yang dialaminya saat kalah dari Lazio pada 18 Oktober. Pemain Portugal kelahiran 2002 itu tetap berada di bangku cadangan dalam kemenangan 4-0 atas Venezia, tanpa dimainkan Luciano Spalletti, dan kini harus merebut kembali tempat di tim. Sementara itu, mulai beredar berbagai rumor transfer mengenai masa depannya, bahkan sejak bursa transfer Januari mendatang.

Setelah kemenangan pada pekan ke-12 Serie A, Spalletti berbicara terus terang soal opsi penyerang yang dimilikinya: "Saya membutuhkan satu penyerang lagi di tengah padatnya jadwal pertandingan. Di kanan, saya punya tiga pemain sayap: Conceicao, Zhegrova, dan Nico. Di kiri, saya punya Alajbegovic, Yildiz, dan Boga. Kolo Muani? Saya harus mendorongnya agar bisa bermain sebagai penyerang: dia harus pandai mencari ruang untuk menyerang ke belakang garis pertahanan. Ketika menerima bola di posisi tengah dengan lawan di belakangnya, dia tidak merasa nyaman. Saya juga membutuhkannya sebagai penyerang tengah meski sekarang ada Ekhator".

Opsi di sayap berlimpah, tetapi Juventus kekurangan penyerang tengah dan pencarian solusi juga mengarah ke bursa transfer. Ada kemungkinan pemain baru datang (Sorloth?) dan pemain lain pergi, termasuk Conceicao.

Selain itu, kesulitan tim Spalletti mencetak gol, terlepas dari empat gol ke gawang Venezia, membuat Juventus perlu segera bergerak di bursa transfer Januari. Untuk bisa membeli pemain, Juventus juga harus menjual pemain, meski penambahan modal baru-baru ini telah disetujui dewan direksi. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Conceicao juga termasuk pemain yang mungkin meninggalkan Turin pada Januari, bersama Gatti, Cambiaso, dan Zhegrova, tiga kandidat utama untuk dijual.

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Fabrizio Romano menganalisis situasi Conceicao di kanal YouTube-nya beberapa hari lalu: "Conceicao tidak pernah benar-benar hampir meninggalkan Juventus selama musim panas, pertama-tama karena keinginannya sendiri. Conceicao merasa nyaman di Juve, dia ingin bertahan di Juventus dan sangat senang karena Juve menunjukkan keseriusan untuk mendapatkannya sekitar satu setengah tahun lalu dengan mempermanenkan transfernya dan membayar jumlah yang besar. Jadi, Conceicao merasa sangat nyaman di Juventus," sebagaimana dikutip TuttoJuve.com.

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Romano melanjutkan: "Banyak pembicaraan tentang Premier League, tetapi semua cerita itu tidak konkret atau benar, begitulah kira-kira. Ada kemungkinan ke Al-Hilal, dalam arti Al-Hilal sempat mempertimbangkannya dalam daftar pemain sayap. Ada dua atau tiga nama, lalu mereka merekrut Martinelli dan Summerville. Conceicao jelas ingin melanjutkan karier di Juve dan tidak merencanakan kepindahan pada Januari, begitu pula Juventus. Saat ini, semua informasi yang kami terima tentang Conceicao mengarah pada keputusan untuk bertahan dan terus bersama. Bursa transfer memang bisa menghadirkan kejutan. Jika ada tawaran luar biasa, kita tidak pernah tahu. Namun, saat ini, pada November, Conceicao dan Juventus tidak berencana berpisah. Sebaliknya, mereka jelas berniat terus bersama setidaknya hingga akhir musim."

Menurut Romano kemungkinan terbesar adalah Conceicao tidak pergi pada bursa transfer Januari dan tetap di Juventus hingga Juni. Setelah itu, banyak hal bisa berubah pada musim panas, ke arah mana pun. Masa depan pemain Portugal itu akan ditentukan oleh banyak faktor: keinginannya, besarnya tawaran, sosok pelatih Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), formasi, komposisi lini serang Juventus pada 2027-28, baik dari segi jumlah pemain maupun karakteristik teknis, serta performa pemilik nomor punggung 7 itu hingga Juni.

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Soal angka, mari lihat berapa pemasukan yang dibutuhkan Juventus agar tidak merugi dari penjualan Conceicao. Pertama, perlu diingat biaya yang dikeluarkan Juventus untuk merekrutnya. Pemain kelahiran 2002 itu tiba dari Porto ke Continassa dengan status pinjaman berbayar senilai €7 juta plus bonus €3 juta pada musim panas 2024. Setahun kemudian, pada Juli 2025, Juventus mempermanenkannya: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Porto FC untuk memperoleh secara permanen hak atas jasa Francisco Fernandes da Conceição dengan biaya €30,4 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya terkait sebesar €1,6 juta. Juventus telah menandatangani kontrak dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2030."

Berdasarkan angka-angka tersebut, untuk meraih keuntungan dari penjualan Conceicao pada Juli 2027, Juventus harus melepasnya dengan harga tidak kurang dari €18 juta. Sementara itu, pada Januari 2027, diperlukan setidaknya €21 juta untuk meyakinkan manajemen Juventus. Angka-angka itu bukan mustahil dicapai, bahkan relatif kecil mengingat kemampuan finansial klub-klub Premier League dan La Liga yang mungkin berminat merekrut pemain sayap Portugal tersebut. Hal yang sama berlaku bagi klub-klub Arab. Singkatnya, Conceicao kecil kemungkinan pergi pada Januari, sementara kepergiannya dari Turin pada Januari masuk akal. Banyak hal akan bergantung pada tawaran yang datang. Perlu diingat bahwa jika tawarannya sesuai, semua pemain Juventus tersedia di bursa transfer. Tidak ada pemain Juve yang pada prinsipnya tidak boleh dijual. Direktur utama Giovanni Carnevali telah menegaskan hal itu sejak mulai menjabat.