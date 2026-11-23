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Akhir pekan lalu, Francisco Conceicao kembali masuk skuad Juventus setelah pulih dari dislokasi bahu yang dialaminya dalam kekalahan melawan Lazio pada 18 Oktober. Pemain asal Portugal kelahiran 2002 itu tetap berada di bangku cadangan saat Juventus menang 4-0 atas Venezia, tanpa dimainkan Luciano Spalletti, dan kini harus merebut kembali tempatnya di tim. Sementara itu, berbagai rumor transfer mengenai masa depan Conceicao mulai beredar, termasuk kemungkinan kepindahan pada bursa transfer Januari.

Setelah kemenangan pada pekan ke-12 Serie A, Spalletti berbicara jelas mengenai pilihan pemain di lini serangnya: "Dengan banyaknya pertandingan, saya membutuhkan satu penyerang lagi di lini depan. Di kanan, saya punya tiga pemain sayap: Conceicao, Zhegrova, dan Nico. Di kiri, saya punya Alajbegovic, Yildiz, dan Boga. Kolo Muani? Saya harus mendorongnya agar bisa bermain sebagai penyerang: dia harus pandai mencari ruang untuk bergerak ke belakang garis pertahanan. Ketika menerima bola di posisi tengah dengan lawan di belakangnya, dia tidak nyaman: saya membutuhkannya juga sebagai penyerang tengah meski sekarang ada Ekhator".

Pilihan melimpah di posisi sayap, tetapi kurang di posisi penyerang tengah, sehingga pencarian solusi juga mengarah ke bursa transfer. Ada kemungkinan pemain baru datang (Sorloth?) dan pemain pergi, termasuk Conceicao.

Selain itu, kesulitan tim Spalletti dalam mencetak gol, terlepas dari empat gol ke gawang Venezia, membuat Juventus perlu segera bergerak di bursa transfer Januari. Untuk membeli pemain, Juventus juga harus menjual, terlepas dari penambahan modal yang baru-baru ini disetujui dewan direksi. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Conceicao juga termasuk pemain yang mungkin meninggalkan Turin pada Januari, bersama Gatti, Cambiaso, dan Zhegrova, tiga kandidat utama untuk dijual.

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Beberapa hari lalu, Fabrizio Romano menganalisis situasi Conceicao di kanal YouTube-nya: "Conceicao tidak pernah benar-benar hampir meninggalkan Juventus pada musim panas, terutama karena keinginannya sendiri. Conceicao merasa nyaman di Juve, dia ingin tetap di Juventus, dan dia sangat senang Juve memberikan kepercayaan besar kepadanya sekitar satu setengah tahun lalu dengan menebusnya secara permanen serta membayar jumlah yang besar untuk mendapatkannya. Jadi, Conceicao merasa sangat nyaman di Juventus," sebagaimana dilansir TuttoJuve.com.

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Romano melanjutkan: "Ada banyak pembicaraan tentang Premier League, tetapi semua cerita itu tidak konkret atau benar, bisa dibilang begitu. Ada peluang terkait Al-Hilal, dalam arti Al-Hilal juga mempertimbangkannya dalam daftar pemain sayap yang berisi dua atau tiga nama, lalu mereka merekrut Martinelli dan Summerville. Conceicao jelas ingin melanjutkan kariernya di Juve dan tidak merencanakan kepindahan pada Januari. Juventus pun tidak merencanakannya. Saat ini, semua informasi yang kami terima mengenai Conceicao mengarah pada kelanjutan kerja sama. Namun, bursa transfer juga bisa menghadirkan kejutan. Jika tawaran yang sangat besar datang, tidak ada yang mustahil. Meski begitu, pada November ini Conceicao dan Juventus tidak berencana berpisah. Sebaliknya, mereka sepenuhnya berharap terus bersama setidaknya hingga akhir musim."

Menurut Romano opsi yang paling mungkin adalah Conceicao tidak pergi pada bursa transfer Januari dan tetap di Juventus hingga Juni. Setelah itu, banyak hal bisa berubah pada musim panas, ke arah mana pun. Masa depan pemain Portugal tersebut akan ditentukan oleh banyak faktor: keinginannya, besarnya tawaran, sosok pelatih Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), formasi, komposisi lini serang Juventus pada musim 2027-28, baik dari jumlah pemain maupun karakteristik teknis mereka, serta performa pemain bernomor punggung 7 itu hingga Juni.

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Dari sisi angka, mari lihat berapa pemasukan yang dibutuhkan Juventus agar tidak merugi dari penjualan Conceicao. Pertama, perlu diingat jumlah yang dikeluarkan Juventus untuk merekrutnya. Pemain kelahiran 2002 itu tiba dari Porto di Continassa dengan status pinjaman berbayar senilai 7 juta euro ditambah bonus 3 juta euro pada musim panas 2024. Setahun kemudian, pada Juli 2025, Juventus membelinya secara permanen: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Porto FC untuk memperoleh secara permanen hak atas jasa pemain Francisco Fernandes da Conceição dengan nilai 30,4 juta euro, yang dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya terkait sebesar 1,6 juta euro. Juventus telah menandatangani kontrak dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2030".

Berdasarkan angka tersebut, untuk memperoleh keuntungan dari penjualannya pada Juli 2027, Juventus harus menjual Conceicao dengan harga setidaknya 18 juta euro. Sementara itu, pada Januari 2027, dibutuhkan sedikitnya 21 juta euro untuk meyakinkan manajemen Juventus. Angka-angka itu bukan mustahil dicapai dan, jika mempertimbangkan kemampuan klub-klub Premier League dan La Liga yang mungkin tertarik merekrut pemain sayap Portugal tersebut, bahkan terbilang cukup rendah. Hal yang sama berlaku bagi klub-klub Arab. Singkatnya, kecil kemungkinan Conceicao pergi pada Januari mendatang, sementara kepergiannya dari Turin pada Januari tetap masuk akal. Banyak hal akan bergantung pada tawaran yang datang, dengan mengingat bahwa jika ada tawaran yang sesuai, semua pemain Juventus tersedia di bursa transfer. Tidak ada pemain yang secara prinsip tidak bisa dijual oleh Juve, sebagaimana telah ditegaskan direktur utama Giovanni Carnevali sejak mulai menjabat.