Conceicao: "Allegri dan manajemen semuanya tumbang. Para suporter berpikir Milan harus menjadi juara Eropa setiap tahun"

Mantan pelatih AC Milan, Sergio Conceicao, berbicara kepada DAZN Portugal tentang masa depannya dan bukan hanya itu. Pelatih asal Portugal tersebut, yang menjadi tamu spesial dalam siaran pascalaga pertandingan Liga Champions, mengonfirmasi telah menerima berbagai tawaran dalam beberapa bulan terakhir.





"Ya, dalam dua atau tiga bulan ini banyak undangan datang. Hari ini saja, misalnya, dari sebuah klub Arab. Sepekan lalu datang satu dari klub Yunani yang mengganti pelatih. Ada juga kontak dengan sebuah klub Turki, yang bukan termasuk yang disebut klub besar. Tidak terlalu sulit untuk mengetahui arahnya"





"Proyek berikutnya harus menjadi sesuatu yang saya rasakan solid, agar saya bisa bertahan di sana untuk beberapa waktu dan memberi saya peluang untuk menang, karena bagi saya sangat sulit untuk kalah. Itu bagian dari proyek, tetapi justru melalui momen-momen yang kurang positif itulah kita belajar dan tahun ini di Al Ittihad… perlu program lain untuk menggambarkan konteks di Arab Saudi. Itu tidak berjalan baik."









"Di AC Milan saya bertahan enam bulan, selama itu segala sesuatunya berjalan... saya tidak akan bilang sangat baik, tetapi kami berhasil memenangi Supercoppa dan mencapai final Coppa Italia. Amorim mengatakan belum lama ini bahwa AC Milan hanya memenangi dua gelar liga dalam 20 tahun dan itu benar. Satu atau dua piala, salah satunya milik saya, dalam enam bulan. Dan kemudian terbukti bahwa pelatih bukan satu-satunya masalah. Tentu saya punya bagian kesalahan saya dan saya tidak ingin lari dari tanggung jawab, tetapi terlihat bahwa Allegri dan manajemen... semuanya jatuh."









"Itu bukan kesalahan pergantian pelatih dan saya ingin mengirim salam kepada Ruben, semoga dia sangat beruntung dalam perjalanan baru ini yang sama sekali tidak mudah, terutama karena konteks klub. Tekanan yang ada di sana... orang-orang berpikir mereka harus menjadi juara Eropa setiap tahun dan memenangi liga."



