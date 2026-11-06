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Concacaf mengumumkan perubahan besar pada format Piala Emas 2027 dengan menerapkan sistem “model Swiss” pada fase grup. Perombakan ini membuat tim-tim kuat kawasan seperti Amerika Serikat dan Meksiko bisa saling berhadapan jauh lebih awal dalam turnamen.

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Concacaf umumkan perubahan besar pada format turnamen

Concacaf telah mengonfirmasi perubahan besar pada struktur Piala Emas menjelang edisi 2027 yang sangat dinantikan. Kejuaraan antarnegeri di kawasan ini resmi meninggalkan format tradisional empat grup yang masing-masing berisi empat tim.

Sebagai gantinya, 16 negara peserta akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi delapan tim. Setiap tim akan memainkan empat pertandingan fase grup melawan sejumlah lawan berbeda, yang ditentukan melalui sistem pemeringkatan khusus. Empat tim teratas dari masing-masing grup kemudian melaju ke fase gugur dengan sistem eliminasi tunggal.

Model Swiss menjanjikan lebih banyak duel tim besar

Format baru ini banyak terinspirasi dari 'Model Swiss' yang baru-baru ini diterapkan di Liga Champions UEFA. Concacaf merancang perubahan tersebut untuk mengurangi pertandingan yang mudah ditebak dan berjalan berat sebelah pada fase awal.

Yang terpenting, perombakan ini berarti tim-tim besar di kawasan tersebut, seperti Meksiko dan Amerika Serikat, bisa bertemu jauh lebih awal dalam kompetisi. Presiden Concacaf Victor Montagliani menegaskan bahwa format baru ini sesuai dengan keinginan para suporter.

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"Para penggemar kami ingin melihat tim-tim terbaik di kawasan kami saling berhadapan, dan format ini akan membuka lebih banyak peluang agar pertemuan tersebut terjadi lebih awal dalam kompetisi," jelas Montagliani.

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Setiap pertandingan fase grup menjadi penting

Selama ini, Amerika Serikat dan Meksiko melewati fase grup Piala Emas tanpa banyak kesulitan. Daftar pertandingan baru yang disusun berdasarkan peringkat ini menjamin jadwal yang jauh lebih kompetitif bagi seluruh 16 negara peserta. Montagliani menekankan bahwa format baru tersebut membuat setiap pertandingan memiliki arti penting saat negara-negara peserta berjuang mencapai babak 16 besar.

"Pada saat yang sama, setiap pertandingan akan berarti, dengan tim-tim menghadapi kombinasi lawan yang berimbang dan bersaing memperebutkan tempat di babak gugur," tambah Montagliani. "Kami yakin ini akan membuat Piala Emas lebih kompetitif dan menarik sejak pertandingan pertama hingga Final."

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Arab Saudi ikut serta dalam edisi 2027

Piala Emas 2027 secara resmi akan dimulai pada 17 Juni, dengan laga final dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli. Meski negara tuan rumah belum dikonfirmasi, Amerika Serikat selalu menjadi tuan rumah atau tuan rumah bersama dalam setiap edisi turnamen era modern sejak 1991.

Lima belas tim akan mengamankan tempat melalui Concacaf Nations League 2026-27 dan babak penyisihan Piala Emas. Mereka akan bergabung dengan Arab Saudi, yang mengikuti kompetisi bergengsi ini sebagai negara tamu istimewa. Para penggemar akan mengetahui daftar pertandingan lengkap saat pengundian berlangsung pada 8 April.