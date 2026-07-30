Dalam pukulan ganda yang mengguncang fondasi Federasi Sepakbola Internasional, Konfederasi CONCACAF mengumumkan bergabung secara resmi dengan Konfederasi Eropa dalam menolak rencana Gianni Infantino untuk restrukturisasi komersial, sehingga presiden FIFA itu mendapati dirinya berhadapan secara terbuka dengan dua benua terbesar di dunia sepakbola.

Penolakan bulat: 41 suara menentang imperium Infantino

Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) memutuskan dalam sesi luar biasa yang digelar pada hari Kamis untuk menolak proposal "FIFA Forward Enterprise" secara bulat oleh ke-41 asosiasi anggotanya.

CONCACAF, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa "masa depan sepakbola dan aset-asetnya yang paling berharga harus tetap berada di tangan keluarga sepakbola", seraya menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait ketiadaan prosedur hukum, tenggat waktu yang dibuat-buat, serta tidak adanya peninjauan atau persetujuan dari badan-badan pengelola FIFA, sembari mempertanyakan kebutuhan akan modal swasta setelah menyelenggarakan edisi Piala Dunia yang paling menguntungkan dalam sejarah.

Rencana Infantino bertumpu pada pembentukan perusahaan afiliasi yang akan mengelola bisnis Piala Dunia, Piala Dunia Antarklub, dan turnamen lainnya, serta menghimpun modal awal hingga 4,2 miliar dolar dengan nilai pasar 20 miliar dolar, melalui penjualan 20 hingga 30% sahamnya kepada investor sektor swasta sebagai porsi minoritas tanpa kewenangan mengendalikan.

FIFA membenarkan proyeknya, CONCACAF menuntut transparansi

Sebaliknya, FIFA membantah niatnya untuk menjual Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa seluruh laba bersih perusahaan baru itu akan diinvestasikan kembali untuk pengembangan olahraga ini secara global, disertai peningkatan pendanaan bagi 211 asosiasi anggota dari 8 juta dolar pada siklus 2023-2026 menjadi 20 juta dolar pada siklus 2027-2030.

Namun, CONCACAF menutup pernyataannya dengan tuntutan jelas berupa "lebih banyak transparansi dan tata kelola yang baik", serta penjelasan mengenai cara penggunaan cadangan dana FIFA yang sangat besar, seraya mengingatkan Infantino akan perlunya mengikuti saluran tata kelola yang benar sebagaimana diatur dalam statuta organisasi.

Setelah ancaman boikot UEFA, akankah proyek Infantino gagal?

Langkah CONCACAF ini datang hanya beberapa jam setelah Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan kesiapannya untuk memboikot seluruh kompetisi FIFA selama proposal penjualan saham Piala Dunia tetap ada.

Infantino kini berada dalam kesulitan yang nyata. Setelah bertaruh pada dukungan konfederasi kedua benua Amerika untuk menghadapi kemarahan Eropa, ia justru mendapati dirinya kehilangan seorang sekutu strategis baru, dalam pertempuran yang bisa menentukan masa depan siapa pemilik olahraga paling populer di dunia.