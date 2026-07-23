Como tanpa batas: mimpinya adalah naik ke puncak Eropa, para bandar taruhan “mendorong” untuk kejayaan di Liga Champions

Como tidak memasang batasan dan, setelah meraih lolos bersejarah pertama ke Liga Champions, mereka sudah bermimpi naik ke puncak Eropa. "Sistem-Como" sudah menjadi rujukan, dengan perpaduan talenta, ambisi, kompetensi, dan investasi besar. Hasilnya pun langsung datang: pada tahun kedua sejak kembali ke Serie A, mereka meraih posisi keempat, pertumbuhan eksponensial yang membuat masa depan dipandang dengan penuh keyakinan; sampai-sampai analis taruhan Sisal memasang peluang 40,00 untuk menjuarai Liga Champions sebelum 2030.





Sebuah pencapaian yang jelas akan sangat sensasional, tetapi jika ada satu hal yang diajarkan Como, itu adalah bahwa mimpi tidak memiliki batas, namun harus dirawat selangkah demi selangkah. Karena itu, dalam waktu dekat targetnya adalah kembali naik posisi di Serie A: di 888sport, peluang Como meraih Scudetto pada musim depan dipasang 29 kali lipat taruhan; sebuah angka untuk tim kuda hitam tetapi jelas sangat menggugah bagi sebuah tim yang, untuk pertama kalinya, juga akan menghadapi komitmen di Eropa. Tantangan baru yang siap disambut Como