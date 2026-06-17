Como, sang kapten akan hengkang: belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak Sergi Roberto

Di balik pertumbuhan eksponensial Como dalam dua musim terakhir, terdapat peran penting Sergi Roberto: mantan pemain Barcelona ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan, tidak hanya di lapangan tetapi juga dalam hal mentalitas di luar lapangan.





Hubungannya dengan mantan rekan setim dan kini pelatih Como, Cesc Fabregas, jelas menjadi kunci: Sergi Roberto benar-benar berjuang habis-habisan untuk Como. Dalam arti sebenarnya: bek sayap, gelandang tengah, gelandang serang, dan playmaker.





Namun, musim ini mungkin menjadi musim terakhirnya di tepi Danau Como: kontrak Sergi Roberto akan berakhir pada bulan Juli dan, dalam kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang terlalu besar antara tuntutan dan tawaran dengan klub asal Lombardy tersebut. Skenario yang paling mungkin adalah kepergiannya, meskipun hal itu terasa menyakitkan.