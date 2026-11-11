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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Sánchez menghancurkan Ferrari senilai 350 ribu euro di Nürburgring: tak cedera setelah kecelakaan

R. Sanchez
Como

Robert Sanchez, kiper Como, selamat tanpa cedera dari kecelakaan hebat di Nürburgring saat mengemudikan Ferrari 488 Challenge Evo.

Robert Sanchez, kiper Como yang dipinjam dari Chelsea, selamat tanpa cedera dari kecelakaan hebat di Nürburgring, Jerman, saat mengendarai Ferrari 488 Challenge Evo senilai sekitar 350 ribu euro.

Kiper asal Spanyol berusia 28 tahun itu menabrak pembatas lintasan dengan kecepatan sekitar 110 km/jam saat melewati tikungan terkenal Caracciola-Karussell. Benturan tersebut menghancurkan bagian depan mobil dan memaksa penyelenggara menghentikan sesi selama sekitar satu jam.

Seperti dilaporkan The Sun, seorang saksi asal Inggris yang berada di lintasan tepat di belakangnya mengatakan bahwa Sánchez melaju terlalu kencang. Kiper itu langsung keluar dari mobil, tampaknya tanpa mengalami cedera, bahkan turut membantu memungut serpihan Ferrari tersebut.

Sánchez mengikuti acara berkendara yang diselenggarakan Circuit Days bersama enam temannya. Nürburgring, yang dijuluki Neraka Hijau, merupakan salah satu sirkuit paling menantang di dunia dan menjadi lokasi kecelakaan dramatis Niki Lauda pada 1976.

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21 Nov 2026

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Ini bukan insiden pertama yang berkaitan dengan cara kiper tersebut mengemudi: April lalu, ia didenda 1.520 pound sterling karena mengebut di Surrey. Pemain asal Spanyol itu juga dikenal gemar mobil mewah dan memiliki koleksi supercar.

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