Como Raih Kemenangan Telak yang Sulit Dipercaya di Liga Champions: 1-9 (!)

Como tampil tanpa ampun di Liga Champions pada Rabu malam. Tim asuhan Cesc Fàbregas menang telak 1-9 atas RC Lens. Mantan penyerang FC Utrecht, Tasos Douvikas, mencetak hat-trick dan kini menjadi pencetak gol terbanyak sementara di Liga Champions dengan enam gol. Como tampil lebih dari baik dengan sembilan poin dari empat pertandingan. Lens harus bekerja keras setelah hanya meraih tiga poin dari empat laga.

Como langsung unggul lewat sepak pojok. Douvikas menyambar bola di tiang jauh. Dugaan offside ternyata keliru karena seorang bek Lens tidak sigap: 0-1.

Douvikas kembali mencetak gol setelah setengah jam pertandingan berjalan. Paz mengirim bola dengan indah ke tiang jauh, tempat Alex Valle berhasil menjaga bola tetap di lapangan sebelum menyodorkannya kepada Douvikas. Sang penyerang dengan mudah menceploskannya ke gawang.

Gol 0-3 tak lama kemudian tercipta, kali ini lewat aksi Paz sendiri. Pemain Argentina itu menggiring bola ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri ke bagian atas gawang, sebelum mempersembahkan golnya untuk mendiang penyerang Tenerife, Jesús de Miguel.

Gol 0-4 tercipta belum sampai dua menit setelah jeda. Paz melihat celah yang seolah tidak ada dan mengirim bola kepada Luis da Cunha, yang kemudian menuntaskannya dengan tenang menggunakan kaki kiri.

Marc-Oliver Kempf mengubah skor menjadi 0-5 lewat umpan silang Luis Milla. Tak lama berselang, Douvikas melengkapi hat-trick-nya. Pemain Yunani itu menerima umpan matang dari Paz dan melepaskan tembakan meyakinkan dari jarak dekat ke tiang dekat.

Penderitaan Lens, yang dibuat tak berdaya, belum berakhir. Pada menit ke-62, mereka kembali kebobolan untuk ketujuh kalinya. Kali ini giliran Mattia Liberali yang baru berusia 19 tahun mencetak gol. Setelah itu, Ruben Aguilar sedikit menyelamatkan kehormatan tim asal Prancis utara tersebut lewat tendangan voli indah dari sepak pojok.

Belum sampai lima menit kemudian, Lens yang mendapat cemoohan kembali kebobolan lewat Martin Baturina. Pemain Kroasia itu tetap sangat tenang dan, setelah melakukan gerak tipu, melepaskan tembakan tanpa kesulitan: 1-8. Matteo Papaccioli juga mencatatkan namanya di papan skor, meski awalnya ia mengira tembakan mendatarnya akan dianulir karena offside: 1-9.