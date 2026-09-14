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Suwarso ComoGetty Images

Diterjemahkan oleh

Como, Presiden Suwarso: "24 jam sebelum setiap pertandingan, Fabregas mempresentasikan rencana pertandingan kepada pemilik klub"

Como

Presiden Como, Mirwan Suwarso, menjelaskan kepada Cronache di Spogliatoio rahasia tim dari Como itu: "24 jam sebelum setiap pertandingan, Fabregas mempresentasikan rencana pertandingan kepada pemilik. Dengan cara ini para pemilik bisa lebih memahami dinamika pertandingan.

Setelah pertandingan, Cesc menyusun laporan lain yang menjelaskan bagaimana laga berkembang dibandingkan dengan prediksi awal.

Pada saat yang sama, tim data kami menyiapkan analisis independen mereka sendiri mengenai jalannya pertandingan dan di akhir hari kami membagikan datanya.

Misalnya ketika kami bermain melawan blok rendah, kami bisa memperkirakan xG antara 0,80 dan 0,90.

Jika pada akhir pertandingan kami mencapai 1,3 xG, bahkan jika kami bermain imbang 0-0 kami akan puas karena kami telah melampaui ekspektasi"


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