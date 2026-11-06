Direktur olahraga klub Italia Como, Carlalberto Ludi, menegaskan bahwa pemain muda Argentina berbakat Nico Paz tetap menjadi pemain klubnya 100% untuk saat ini, meski dia mengakui adanya opsi pembelian kembali bagi mantan klubnya, Real Madrid, di masa depan.

Pernyataan Ludi ini datang untuk mengakhiri polemik yang muncul seputar masa depan talenta Argentina tersebut. Paz dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol di Liga Champions musim ini setelah mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist dalam 4 pertandingan, di antaranya mencetak dua gol dan satu assist dalam kemenangan bersejarah Como atas Manchester United dengan skor 4-1.

Penampilan luar biasa pemain muda itu menarik perhatian raksasa Liga Primer Inggris seperti Chelsea, Manchester United, dan Arsenal, pada saat Real Madrid memiliki opsi untuk memboyongnya kembali pada tahun 2027.

Ludi mengomentari rumor yang berulang tersebut, menurut yang dikutip situs "Tutto Mercato": "Saya menempatkan diri saya di posisi para suporter Como. Sebab setiap November dan Maret, dan saya tidak tahu apakah dugaan itu bersifat media atau karena alasan lain, muncul laporan-laporan yang menegaskan bahwa Real Madrid mengembalikan semua pemain ke kampung halaman mereka. Tahun ini mereka berbicara tentang Jacobo Ramon, dan selama dua musim mendatang mereka akan berbicara tentang Nico Paz."

Real Madrid sebelumnya telah mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Paz pada musim panas lalu, sebelum Como kembali merekrutnya secara permanen seharga sekitar 60 juta euro. Kesepakatan baru itu mencakup penyertaan klub Kerajaan atas opsi pembelian kembali lainnya yang diperkirakan sebesar 80 juta euro, dan hanya berlaku pada musim panas 2027.

Direktur olahraga Como menjelaskan rincian kesepakatan itu, dengan mengatakan: "Kenyataannya adalah kami menuntaskan transaksi yang luar biasa pada musim panas lalu. Sebab Nico Paz adalah pemain Como 100%. Namun Real Madrid menyimpan hak untuk membelinya kembali hingga tanggal tertentu dan dalam jendela transfer, yang merupakan hal yang sangat wajar dalam bentuk-bentuk kontrak seperti ini."

Ludi menekankan bahwa kepergian pemain tersebut ke Madrid tidak akan mengurangi keberhasilan pengalaman Como bersamanya, seraya menegaskan hubungan yang sangat baik dengan manajemen klub Spanyol itu: "Sekalipun hal itu terjadi, itu akan menjadi transaksi penjualan yang mengganjar kerja kami dan memberikan manfaat besar bagi klub. Kami akan tahu bagaimana mengelola situasi selama musim ini seperti yang selalu kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, berkat hubungan yang luar biasa yang menyatukan kami dengan Madrid. Adapun sekarang, kami harus menikmati pemain itu, karena dia benar-benar merupakan talenta yang luar biasa."