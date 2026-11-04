Como meraih kemenangan telak yang sulit dipercaya di Liga Champions: 1-9 (!)

Como menang telak di Liga Champions pada Rabu malam. Tim asuhan Cesc Fàbregas menghajar RC Lens 9-1. Mantan penyerang FC Utrecht, Tasos Douvikas, mencetak hattrick dan kini menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions dengan enam gol. Como tampil lebih dari baik dengan sembilan poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Lens harus bekerja keras setelah hanya meraih tiga poin dari empat laga.

Como cepat unggul lewat sepak pojok. Douvikas menyambar bola di tiang jauh. Dugaan offside terbukti keliru karena seorang bek Lens lengah: 0-1.

Douvikas kembali mencetak gol setelah setengah jam pertandingan. Paz mengirim bola dengan indah ke tiang jauh, tempat Alex Valle berhasil menjaga bola tetap dalam permainan sebelum mengumpankannya kepada Douvikas. Sang penyerang pun dengan mudah menceploskannya.

Gol ketiga Como segera menyusul, kali ini lewat aksi Paz sendiri. Pemain Argentina itu menggiring bola ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri ke bagian atas gawang. Ia kemudian mendedikasikan golnya kepada mendiang penyerang Tenerife, Jesús de Miguel.

Gol keempat Como tercipta kurang dari dua menit setelah jeda. Paz melihat celah yang seolah tidak ada, mengirim bola kepada Luis da Cunha, dan menyaksikan pemain Brasil itu menuntaskannya dengan tenang menggunakan kaki kiri.

Marc-Oliver Kempf mengubah skor menjadi 0-5 lewat umpan silang Luis Milla. Tak lama kemudian, Douvikas melengkapi hattrick-nya. Penyerang Yunani itu menerima umpan akurat dari Paz dan melepaskan tembakan dari jarak dekat ke sudut dekat dengan penuh keyakinan.

Penderitaan Lens, yang dibuat tak berkutik, belum berakhir. Pada menit ke-62, mereka kembali kebobolan untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Mattia Liberali yang baru berusia 19 tahun mencetak gol. Setelah itu, Ruben Aguilar sedikit menyelamatkan kehormatan tim asal Prancis utara tersebut lewat tendangan voli indah dari sepak pojok.

Kurang dari lima menit kemudian, Lens yang dicemooh penonton kembali kebobolan lewat Martin Baturina. Pemain Kroasia itu tetap tenang dan, setelah melakukan gerak tipu, melepaskan tembakan untuk mengubah skor menjadi 1-8. Matteo Papaccioli juga mencatatkan namanya di papan skor, meski awalnya ia mengira tembakan mendatarnya akan dianulir karena offside: 1-9.