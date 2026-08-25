Como mengajukan tawaran kedua kepada Fiorentina untuk Kean: alternatifnya adalah Beto dari Everton (yang juga disukai Fiorentina)

Kean mendorong untuk pindah ke Como dan sudah memiliki kesepakatan prinsip dengan klub asal Lario tersebut, yang ingin melakukan pemeriksaan lebih dulu sebelum melanjutkan ke tahap pengajuan tawaran kedua senilai hampir 40 juta euro sebagai nilai dasar tetap. Dalam beberapa jam ke depan, pembaruan penting diharapkan hadir terkait kesepakatan yang bisa mengubah strategi kedua klub.





Baik Como maupun Fiorentina memantau Beto dari dekat: mantan pemain Udinese itu bisa meninggalkan Everton pada bursa transfer kali ini untuk kembali ke Italia.