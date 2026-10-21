Dalam sebuah malam Eropa yang ingin dilupakan, Manchester United melanjutkan kejatuhan bebasnya di Liga Champions setelah menelan kekalahan telak dari klub Italia, Como, dengan skor empat gol tanpa balas satu gol, dalam ajang babak kualifikasi turnamen tersebut.

Kekalahan ini bukan sekadar tergelincir sesaat, melainkan tercatat dalam rekor klub sebagai salah satu malam kontinental terburuk mereka. Menurut yang diungkap oleh jaringan statistik sepak bola internasional "Squawka", inilah kali keempat dalam sejarah partisipasi Manchester United di Liga Champions bahwa mereka kebobolan empat gol atau lebih dan keluar sebagai pihak yang kalah.

Catatan kelam ini dimulai sejak awal pada tahun 1994, ketika Manchester United tumbang dengan skor empat gol tanpa balas dari Barcelona di Camp Nou, dalam salah satu kekalahan paling terkenal dari generasi Sir Alex Ferguson pada awal kiprah Eropanya.

Mimpi buruk itu terulang setelah hampir tiga dekade, tepatnya pada tahun 2023 yang menyaksikan kehancuran pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim kalah dengan skor 4-3 dari Bayern Munich di Allianz Arena, sebelum kalah dengan skor yang sama 4-3 beberapa minggu kemudian dari FC Copenhagen di Denmark, dalam sebuah edisi yang merupakan yang terburuk bagi United dalam sejarah modernnya di Liga Champions.

Dan bencana terbesar datang hari ini pada tahun 2026, dari Como, tim yang tidak memiliki warisan Eropa sama sekali, sehingga United kebobolan empat gol untuk keempat kalinya dalam sejarahnya dengan skor 4-1, dan menegaskan bahwa krisis tim tidak lagi hanya bersifat teknis, melainkan telah menjadi krisis identitas dan wibawa yang hilang di malam-malam Liga Champions.







