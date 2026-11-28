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Mattia Liberali bercerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya.

Gelandang serang Como kelahiran 2007 yang pernah bermain untuk Milan itu mengatakan kepada SportWeek, majalah mingguan yang terbit bersama La Gazzetta dello Sport pada Sabtu: "Saat pertama kali dipanggil ke timnas senior? Saya sedang bermain FC 27 di PlayStation untuk mencoba kartu pemain saya. Akhirnya, bisa juga: pada bulan-bulan sebelumnya, karena pertandingan dan perjalanan tandang, saya hampir tidak pernah punya waktu. Saya mencetak beberapa gol dengan karakter saya, tetapi kemampuannya belum terlalu bagus. Saya mengembangkannya dan sekarang kemampuannya meningkat".

"Saya melihat pesan dari Caqueret di percakapan grup tim: 'Hebat, Matti!'. Saya membuka WhatsApp dan semuanya memberi selamat kepada saya. Lalu saya membuka Instagram, dan unggahan pertama yang muncul adalah video Mancini menyebut nama-nama pemain yang dipanggil: nama saya juga ada. Orang pertama yang saya telepon adalah orang tua saya. Mereka mengenal saya dengan baik dan tahu saya bukan orang yang mengungkapkan sepenuhnya apa yang saya rasakan. Mereka bertanya, 'Kamu senang atau tidak?', karena saya memang tidak terlihat senang. Saya sudah tidak sabar, tetapi saya orang yang sangat praktis: saya ingin datang ke sana dan menjalani pengalaman itu. Itu saja. Sebelumnya, saya belum bisa merasa terlalu senang".

"Rasanya aneh berada di Coverciano. Saya sudah pernah ke sana bersama timnas kelompok usia, tetapi bersama tim senior benar-benar berbeda. Bebannya terasa berbeda. Lalu ada rekan-rekan baru, pemain yang bermain untuk Manchester City, Arsenal, Inter. Saya sudah mengenal Calafiori dan dia membantu saya. Di lapangan ada Donnarumma, dan Gatti juga orang yang membuat Anda tetap fokus. Lalu Bonucci dan juga Bollini, yang pernah menjadi pelatih saya".

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"Mancini tidak mengatakan sesuatu yang khusus kepada saya. Dari sisi sepakbola, dia hanya memberi arahan tentang dua atau tiga pergerakan. Selebihnya, dia menyambut saya dan meminta saya tetap tenang".

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"Apa yang saya dan Cisse bicarakan? Sepakbola tidak bisa ditebak, semuanya terjadi dalam waktu singkat: rasanya sudah lama sekali, padahal baru satu tahun. Yang membuat saya sangat geli adalah konferensi pers itu, karena belum lama sebelumnya kami masih bersama di ruang ganti Catanzaro".

"Pada awalnya, bermain di Serie B tidak mudah. Itu pengalaman pertama saya jauh dari rumah, dan saya datang dari lingkungan seperti Milan: banyak pemain muda meremehkan perbedaan antara tim Primavera dan Serie B. Pelatih, direktur, dan staf banyak membantu saya. Beberapa bulan pertama saya habiskan di pusat kebugaran untuk menambah massa otot. Saya tidak bermain. Mereka meminta saya tetap tenang, tetapi itu sulit. Namun, ketika mulai melihat hasilnya, Anda sadar bahwa jalan yang ditempuh sudah tepat. Semuanya bergantung pada diri sendiri: seberapa besar usaha dan dedikasi yang Anda berikan. Massa otot saya bertambah 7 kilogram, tetapi saya masih perlu menambahnya lagi. Saya sangat merasakan perbedaannya saat bermain, terutama ketika berduel dengan pemain lain. Bukan berarti sekarang saya seorang binaragawan, ya".

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"Keputusan Milan melepas saya? Sejujurnya, saya tidak mengetahui alasan Milan. Di Catanzaro, saya harus lebih banyak mengevaluasi diri, dan itu sangat membantu saya untuk melihat ke dalam diri serta mengenal diri sendiri. Musim panas lalu, saya merasa terhormat atas ketertarikan Milan. Saya juga menerima pesan dari jajaran manajemen, tokoh-tokoh penting di klub. Namun, bersama agen saya, Alessandro Lucci, sejak awal saya memilih pergi ke Como untuk berkembang secara bertahap: keputusan itu sudah dibuat. Saya sepenuhnya yakin dengan keputusan itu, tanpa keraguan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memahami bahwa keputusan harus Anda buat sendiri, hanya Anda. Tentu Anda boleh meminta saran, tetapi keputusan akhir harus ada di tangan Anda".

"Saya dan Fabregas sudah berbicara, tetapi tidak banyak yang perlu dibahas. Cukup dengan melihat tim dan gaya bermainnya: saya rasa itu sangat cocok dengan karakteristik saya. Como adalah tim muda yang terdiri dari orang-orang rendah hati tetapi ambisius, dan semuanya berpikir matang. Hal itulah yang membuat warga kota semakin menyayangi tim ini".

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"Nico Paz membuat saya terkesan dengan kekuatan fisiknya. Secara postur, dia benar-benar mengesankan. Saya tidak menyangkanya. Begitu pula etos kerja, kerendahan hati, dan kontribusinya saat bertahan".

"Baturina sangat kuat secara mental, percaya diri, dan memiliki kadar keangkuhan yang pas".

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"Siapa yang akan saya pilih sebagai rekan setim sepanjang sisa karier saya? Caqueret. Dia seperti mesin perang yang tidak pernah berhenti. Biar dia yang berlari, saya yang bermain".

"Maurizio Viscidi, penanggung jawab timnas kelompok usia Italia, mengatakan saya adalah talenta paling Spanyol dalam sepakbola Italia? Dari segi sepakbola, saya merasa gambaran itu sesuai dengan diri saya. Saya sangat menyukai cara bermain seperti itu. Di Como, gaya bermain kami juga cukup bernuansa Spanyol. Masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Saya ingin lebih menyadari kemampuan sepakbola yang saya miliki".

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"Makan malam bersama Olise? Saya akan bertanya bagaimana dia bisa tetap setenang itu dalam setiap situasi dan tetap fokus, meski dia menjadi pusat perhatian, termasuk karena sikapnya".