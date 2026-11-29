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Como-Juventus menjadi laga besar pekan ke-13 Serie A 2026/2027. Pertandingan dimulai pukul 20.45 di Stadion Sinigaglia, di tepi danau.

Di atas kertas, ini merupakan duel langsung antara dua tim yang bersaing untuk finis di zona Liga Champions. Menjelang pertandingan, tuan rumah unggul di klasemen dengan 26 poin, meski masih berada di posisi kelima. Como juga tengah dalam tren positif setelah kemenangan atas Aek Atene kembali membangkitkan antusiasme tim asuhan Cesc Fabregas di Eropa. Juventus asuhan Luciano Spalletti pun mulai bangkit. Mereka mengoleksi 21 poin, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga laga terakhir. Kemenangan atas Omonia juga kembali memberi tim kepercayaan diri besar dalam menyerang.

COMO-JUVENTUS 0-0

PENCETAK GOL: -

GOL DAN MOMEN PENTING



MENIT KE-20, PELUANG: Juventus melancarkan serangan balik cepat dan langsung ke depan. McKennie membawa bola hingga tepi kotak penalti, bergerak ke dalam hingga Valle terjatuh, lalu mengoper ke tengah kepada Koopmeiners. Koopmeiners menggeser bola ke kaki kirinya dan menembak, tetapi Butez menangkap bola sambil menjatuhkan diri.



MENIT KE-14: Vicario kembali melakukan penyelamatan, kali ini dari sundulan Nico Paz di dalam kotak enam yard setelah menerima bola dari Baturina, meski Paz mendapat tekanan.



MENIT KE-5, KARTU MERAH: Saat Juventus hendak melancarkan serangan balik, Valle menarik Kolo Muani agar ia tidak bisa berlari. Penyerang asal Prancis itu bereaksi dengan melepaskan diri sambil memukul wajah bek sayap Como tersebut dengan tangan terbuka. Mariani tidak melihat kejadian itu, tetapi asistennya menarik perhatian wasit. Kolo Muani mendapat kartu merah dan Valle kartu kuning.



MENIT KE-4, PELUANG: Da Cunha lolos dari kawalan Lucumi dan melepaskan tembakan keras ke arah tiang jauh. Vicario sigap menjatuhkan diri untuk menepis bola menjadi sepak pojok.



MENIT KE-0: Pertandingan dimulai di Stadion Sinigaglia pukul 20.45.



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COMO-JUVENTUS: DATA PERTANDINGAN



Como-Juventus 0-0



Pencetak gol: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Cadangan: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Pelatih: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Cadangan: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Pelatih: Luciano Spalletti.



Wasit: Mariani

Kartu kuning: Valle (C), Da Cunha (C)

Kartu merah: Kolo Muani (J)