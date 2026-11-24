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Como muncul sebagai salah satu calon peminat penyerang Manchester United yang tersisih, Joshua Zirkzee, menjelang bursa transfer Januari. Tim asuhan Cesc Fabregas sedang mencari opsi di lini serang setelah rekrutan musim panas mereka, Moise Kean, kembali mengalami masalah cedera serius yang akan membuat pemain timnas Italia itu absen selama beberapa bulan lagi.

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Como incar Zirkzee setelah cedera Kean

Como bergabung dengan daftar klub Serie A yang terus bertambah dan tertarik merekrut Zirkzee pada bursa transfer Januari. Menurut Gianluca Di Marzio, klub Italia itu sedang mempertimbangkan tambahan pemain di lini serang setelah cedera kembali menjadi masalah serius bagi Kean.

Fabregas mengonfirmasi pada akhir pekan bahwa Kean kembali harus absen cukup lama setelah masalah cederanya memburuk dalam latihan pekan lalu. Pelatih Como itu menyatakan sang penyerang akan absen selama "beberapa bulan lagi, bukan beberapa pekan", sehingga klub harus mengevaluasi ulang opsi di lini depan.

Masalah pada tulang tibia yang kambuh membuat Kean absen berbulan-bulan

Kean telah bergulat dengan masalah pada tulang tibia yang terus kambuh selama beberapa bulan, bahkan sejak sebelum bergabung dengan Como. Meski sempat bermain sambil menahan nyeri pada awal musim, pemain berusia 26 tahun itu berulang kali mengalami kemunduran dalam pemulihannya dan belum tampil lagi sejak membela Italia pada jeda internasional September-Oktober.

Saat hampir kembali berlatih penuh, kondisi Kean kembali memburuk dan kini mungkin memerlukan operasi. Karena sang penyerang dipastikan absen untuk waktu yang belum dapat ditentukan, Como sedang "menjajaki opsi mereka" di bursa transfer, meski belum membuka negosiasi resmi dengan Manchester United.

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Zirkzee kesulitan mendapat menit bermain di Old Trafford

Kembali ke Italia bisa menjadi kesempatan bagi Zirkzee, yang menjalani periode sulit sejak tiba di Old Trafford dari Bologna pada 2024 dengan biaya awal €42,5 juta. Pemain timnas Belanda itu turun dalam urutan pilihan dan belum sekali pun menjadi starter dalam pertandingan kompetitif United pada musim 2026-27.

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Zirkzee baru mencatatkan 231 menit bermain dalam 11 penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Primer, Liga Champions, dan Piala Liga Inggris. Meski tampak tidak masuk rencana di bawah mantan pelatih Michael Carrick, masa depannya bersama pelatih kepala baru Mauricio Pochettino masih belum pasti.

Klub-klub Serie A lain pantau penyerang United

Como bukan satu-satunya klub Italia yang memantau kemungkinan merekrut Zirkzee menjelang bursa transfer musim dingin. Napoli juga dikabarkan terus memantau pemain Belanda itu sembari bersiap mencari penyerang di bursa transfer jika Lorenzo Lucca meninggalkan klub.

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Rekam jejak Zirkzee di Serie A membuatnya tetap menjadi incaran klub-klub di liga tersebut. Selain diminati Como dan Napoli, sang penyerang sebelumnya juga dikaitkan dengan Juventus, Roma, dan Milan selama menjalani periode sulit di Inggris.