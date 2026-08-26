Kemenangan comeback Al Nassr atas Al Ettifaq bukan sekadar kemenangan menegangkan setelah tertinggal dua gol, tetapi juga menempatkan "Al Alami" selangkah lebih dekat dengan sebuah rekor bersejarah di Liga Pro, setelah mereka mengulang skenario membalikkan keadaan dari situasi yang tampak nyaris mustahil.

Menurut jaringan Opta, Al Nassr meraih kemenangan untuk kali kelima dalam sejarah Liga Pro Saudi setelah sempat tertinggal dua gol, menyamai catatan Al Ahli dan Al Ettifaq dalam hal ini, sementara Al Hilal berdiri sendiri di puncak setelah melakukan comeback semacam ini dalam 7 pertandingan.

Namun, paradoks yang paling menonjol berkaitan dengan apa yang terjadi sebelum remontada tersebut; Al Nassr mengakhiri babak pertama melawan Al Ettifaq dengan tertinggal 0-2, setelah bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-12 menyusul kartu merah bagi kipernya, Bento. Meski begitu, ini bukan kali pertama Al Nassr mendapati dirinya berada dalam situasi seperti ini.

Opta menunjukkan bahwa tim tersebut tidak pernah kalah dalam lima pertandingan sebelumnya ketika mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal dua gol atau lebih sejak musim 2009-2010, di mana seluruh pertandingan itu berakhir imbang.

Kasus terakhir dari situasi tersebut adalah melawan Al Ettifaq sendiri, dan berakhir dengan skor 2-2 pada Maret 2022.

Adapun di Dammam, Al Nassr melampaui rekor tersebut selangkah lebih jauh; mereka tidak hanya berhasil menghindari kekalahan, tetapi juga membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2, dengan tiga gol pada babak kedua yang lahir dari Sadio Mane "dua gol" dan Abdulelah Al Amri.

Baca juga: Ia tak bisa menghentikan putaran waktu, keberanian Postecoglou menempatkan Ronaldo di hadapan pertanyaan yang tak diinginkan

