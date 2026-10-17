Al Hilal bersiap mendapatkan kembali kapten mereka, Salem Al Dawsari, setelah sang pemain kembali mengikuti latihan bersama tim menyusul tuntasnya program rehabilitasinya. Langkah ini memberi Simone Inzaghi tambahan opsi di lini serang, namun pada saat yang sama memunculkan pertanyaan penting soal masa depan pemain Belanda, Crysencio Summerville, yang memanfaatkan absennya bintang Arab Saudi tersebut dan tampil sangat meyakinkan di posisi sayap kiri.

Selama periode absennya Salem, Summerville sukses menampilkan performa mencolok dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi, sehingga total kontribusi golnya mencapai 6.

Pengaruhnya pun tidak hanya terlihat dari angka-angka, tetapi juga tampak jelas dari kemampuannya menggiring bola, menembus pertahanan, dan menciptakan peluang, hingga menjadikannya salah satu senjata serang paling menonjol milik Al Hilal pada periode terakhir.

Summerville tampil meyakinkan, Inzaghi mencari solusi

Kembalinya Salem Al Dawsari menempatkan Inzaghi pada dilema taktis yang positif. Kapten Arab Saudi itu memiliki pengalaman besar dan kemampuan menentukan hasil laga, sementara Summerville telah menampilkan cukup banyak hal untuk menuntut tempat di susunan pemain utama.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Dengan demikian, solusinya mungkin bukan mengorbankan salah satu dari keduanya, melainkan mencari peran baru yang memungkinkan pemanfaatan kemampuan keduanya secara bersamaan.

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Di antara opsi yang mengemuka adalah kemungkinan menempatkan Summerville di posisi gelandang serang di belakang penyerang, dengan mengembalikan Salem ke sayap kiri.

Namun keberhasilan skenario ini akan bergantung pada kemampuan pemain Belanda itu beradaptasi dengan tuntutan bermain di area tengah, di mana ia perlu mengambil keputusan lebih cepat dan menghubungkan lini tengah dengan lini serang, alih-alih mengandalkan ruang yang tersedia di sisi lapangan.

Salem kembali, persaingan baru di Al Hilal

Inzaghi sebelumnya telah menegaskan dalam pernyataannya mengenai pentingnya Salem Al Dawsari bagi tim, hal yang mencerminkan kedudukan yang dimiliki kapten Al Hilal itu di dalam skuad.

Dengan kembalinya sang pemain, pelatih akan dituntut untuk mengatur menit bermain dan membagi peran sedemikian rupa agar efektivitas sistem serang tetap terjaga, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya kompetisi yang dijalani.

Di sisi lain, Salem membutuhkan waktu untuk memulihkan kesiapannya secara bertahap setelah periode absen, sementara Summerville dituntut melanjutkan performa istimewanya untuk membuktikan kemampuannya memberi pengaruh meski persaingan di posisinya kembali hadir.

Di antara pengalaman kapten Arab Saudi dan ketajaman winger Belanda itu, Inzaghi memiliki peluang untuk mengembangkan opsi-opsi serangannya, bukan sekadar merasa cukup dengan kembalinya seorang pemain ke dalam susunan tim.

Dengan demikian, kembalinya Salem bisa berubah dari sekadar suntikan moral bagi Al Hilal menjadi kesempatan untuk melakukan perubahan taktis yang penting. Jadi, apakah Inzaghi akan mengembalikan kaptennya ke sayap kiri dan memindahkan Summerville ke posisi pengatur serangan, atau memilih merotasi keduanya sesuai karakter setiap pertandingan?