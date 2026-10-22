Mantan pelatih timnas Jerman itu disebut-sebut sebagai calon pengganti Carrick setelah Red Devils dihajar 1-4 oleh tim kejutan Italia, Como 1907, di Liga Champions. Di antaranya, media ternama Inggris Telegraph melaporkan bahwa kemungkinan tersebut tengah dipertimbangkan di Manchester.

Nagelsmann tidak menangani klub sejak kegagalannya yang memalukan bersama timnas Jerman di Piala Dunia pada musim panas. Setelah sukses di Piala Eropa yang digelar di kandang sendiri sekitar dua tahun lalu, pelatih berusia 39 tahun itu gagal memenuhi ekspektasi tinggi di Piala Dunia tahun ini. Justru sebaliknya! Timnas Jerman tersingkir secara memalukan di babak 32 besar setelah kalah adu penalti dari tim nonunggulan Paraguay.

Tak lama setelah pemecatannya, spekulasi mengenai kembalinya Nagelsmann ke sepakbola klub sudah bermunculan. Ia pernah meraih kesuksesan besar bersama Bayern Munich, di Leipzig, dan bersama TSG Hoffenheim. Beberapa pekan lalu, muncul rumor bahwa ia akan kembali ke klub asal Sachsen itu untuk menggantikan Martin Demichelis, yang posisinya tengah goyah. Namun, justru penerus Jürgen Klopp, Roger Schmidt, yang kemudian meredam rumor tersebut.

Schmidt, yang menjadi kepala sepakbola global baru di jaringan Red Bull setelah Klopp mulai menjabat sebagai pelatih timnas Jerman, menegaskan: "Hal seperti itu sangat lumrah dalam bisnis ini sekarang. Jika kalah satu atau dua pertandingan, kita harus terus menghadapi isu-isu seperti itu. Kami masih sangat jauh dari kemungkinan tersebut." Sementara Demichelis setidaknya untuk sementara memulihkan posisinya lewat kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt, pintu baru tampaknya kini terbuka bagi Nagelsmann di ManUnited.

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Manchester United terpuruk: "Jenis penampilan yang membuat seorang pelatih kehilangan pekerjaannya"

Sejak kepergiannya yang cukup mengejutkan dari Bayern Munich pada Maret 2023, spekulasi mengenai kemungkinan Nagelsmann bekerja di Liga Primer Inggris terus bermunculan. Kekalahan di Danau Como kemungkinan menjadi pukulan terakhir bagi Carrick. Guardian menyebutnya sebagai "kekalahan yang memalukan". The Telegraph menulis bahwa itu adalah "jenis penampilan yang membuat seorang pelatih kehilangan pekerjaannya". Klub yang 20 kali menjuarai Liga Inggris dan tiga kali menjuarai Liga Champions itu, yang sudah tujuh pertandingan kompetitif tanpa kemenangan, tampak "rusak secara mendasar".

Penampilan yang mengkhawatirkan di Lombardia itu bahkan membuat kapten Bruno Fernandes secara terbuka mengkritik taktik pelatihnya setelah pertandingan. Pelatih Como, Cesc Fabregas, juga mengisyaratkan bahwa ia menyelamatkan ManUnited dari kekalahan yang lebih telak.

"Saya mungkin menyesali sepuluh menit terakhir, ketika saya yang meminta tim memperlambat tempo karena masih ada pertandingan lain dan dengan skor 4-0 mungkin masih ada sesuatu yang bisa diraih," tegas pria Spanyol itu, lalu menambahkan: "Saya meminta Tassos Douvikas untuk tidak berlari lagi, melainkan tetap berada di tengah, dan mungkin justru itulah yang saya sesali." Bagaimanapun, mantan gelandang kelas dunia itu mengatakan bahwa dirinya adalah "orang yang selalu mendesak tim untuk terus berusaha sampai akhir, dan gol yang kami kebobolan itu membuat saya merasa tidak enak. Itu terjadi karena kami mengurangi intensitas dan pertahanan, tetapi itu kesalahan saya, dan saya akan mengingatnya."

Carrick sendiri lebih menahan diri setelah peluit akhir. "Masih banyak yang harus dilakukan sebelum pertandingan berikutnya, dan kami harus mempersiapkan tim untuk itu," katanya merujuk pada laga liga melawan AFC Bournemouth pada Minggu: "Sebab malam ini adalah malam yang sulit bagi semua orang."

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Manchester United: Pergantian pelatih yang terlampau sering dan mengkhawatirkan

Setelah tujuh pekan pertandingan dan meraih tujuh poin, ManUnited berada di posisi ke-13 yang mengecewakan. Kesempatan tampil di kompetisi internasional perlahan menjauh. Di Liga Champions, mereka setidaknya meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan, dengan dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Karena itu, Red Devils saat ini masih berada di jalur menuju play-off.

Namun, hasil yang minim itu tentu saja tidak memenuhi tuntutan tinggi klub. Hal tersebut terutama terlihat dari pergantian pelatih yang terlampau sering dan mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, delapan pelatih berbeda telah berdiri di tepi lapangan Old Trafford, tidak termasuk pelatih interim. Di antara mereka ada nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ralf Rangnick.