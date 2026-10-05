Kemenangan telak Prancis atas Belgia dengan skor (4-1) bukan sekadar kebangkitan yang dramatis dalam hal hasil akhir, tetapi juga menghadirkan sejumlah angka menarik, mulai dari catatan negatif bersejarah bagi Ousmane Dembele, sentuhan luar biasa dari Michael Olise, hingga rangkaian kemenangan beruntun Prancis atas tetangganya, Belgia.

Timnas Prancis mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan besar setelah lini serangnya bangkit pada babak kedua, sehingga Zinedine Zidane dan para bintangnya berhasil mengubah jalannya pertandingan hanya dalam 14 menit, pada laga keempat UEFA Nations League.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis mengungkap bahwa Ousmane Dembele gagal memberikan kontribusi gol apa pun dalam 4 pertandingan terakhirnya bersama timnas, setelah mencatatkan "nol gol dan nol assist".

Ini merupakan rangkaian terburuk sang pemain bersama Prancis sejak periode antara November 2023 hingga September 2024, di mana ia menjalani 9 pertandingan tanpa kontribusi gol.

Sebaliknya, Michael Olise melanjutkan penampilan bersejarahnya bersama timnas Prancis, setelah menjadi, menurut jaringan Prancis tersebut, "pemain pertama dalam sejarah timnas yang berkontribusi dalam pencetakan gol di empat pertandingan pertamanya di bawah arahan pelatih baru".

Olise berkontribusi dalam pertandingan-pertandingan tersebut dengan "4 gol dan dua assist", menegaskan kehadirannya yang mencolok di awal era Zidane.

Jaringan tersebut menyebutkan: "Michael Olise (11 gol dan 11 assist) merupakan pemain pertama yang berkontribusi dalam 22 gol selama 29 pertandingan pertamanya bersama timnas Prancis sejak Youri Djorkaeff pada tahun 1997 (yang berkontribusi dalam 23 gol: 15 gol dan 8 assist)".

Jaringan itu mengungkap: "Olise telah mencetak 4 gol bersama timnas Prancis ke gawang timnas-timnas yang masuk dalam daftar sepuluh besar peringkat FIFA, menyamai rekor David Trezeguet (juga 4 gol) dan melampaui Ousmane Dembele (3 gol)".









Di sisi lain, Desire Doue terus mencatatkan angka-angka luar biasa setiap kali ia menggetarkan gawang, di mana catatannya bersama klub dan timnas senior, sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain, mencapai "29 kemenangan berbanding satu hasil imbang atau satu kekalahan".

Statistik menjelaskan bahwa Prancis belum pernah mengubah ketertinggalan di akhir babak pertama menjadi kemenangan sejak "7 Oktober 2021 melawan Belgia".

Selain itu, kemenangan dengan skor 4-1 menjadi kali pertama Prancis mencetak empat gol dalam satu pertandingan melawan Belgia sejak 28 Juni 1986, pada putaran final Piala Dunia.

Prancis memperkuat dominasinya dalam pertemuan resmi melawan Belgia, setelah meraih kemenangan dalam 8 pertandingan resmi terakhir yang mempertemukan kedua timnas.

Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan langsung, Prancis kini unggul atas Belgia dalam total jumlah kemenangan, dengan catatan 31 kemenangan berbanding 30, sehingga comeback terakhir ini memberi Les Bleus lebih dari sekadar tiga poin.



