Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1046770553.jpgAPL
Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

Comeback mengejutkan! Ayah Jude dan Jobe Bellingham dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan khusus

England
J. Bellingham
J. Bellingham

Mark Bellingham mengikuti jejak putra-putranya, Jude dan Jobe, mengenakan seragam tim nasional. Menurut asosiasi veteran Inggris, pria berusia 50 tahun itu masuk skuad usia di atas 50 tahun untuk laga melawan Irlandia.

Skuad tim Inggris yang beranggotakan 18 pemain akan berkumpul di Cambridgeshire pada akhir pekan mendatang, tempat Bellingham senior berpeluang menjalani debutnya bersama Three Lions. Bagi penyerang itu, kesempatan ini melengkapi perjalanan yang, setelah sekian banyak musim di lapangan sepak bola amatir Inggris, akhirnya membawanya tampil di level internasional.

Bellingham telah menjalani perjalanan panjang yang berliku di sepak bola non-liga. Selama 17 tahun, ia mengenakan seragam 22 klub berbeda sebelum mengakhiri karier bermainnya pada 2019.

Ia antara lain pernah meninggalkan jejak di Cheltenham Town dan Newport County pada akhir 1990-an. Namun, periode paling intens dalam kariernya berlangsung pada 2008 hingga 2009 bersama Leamington serta pada 2014 bersama Bromsgrove Sporting. Di kedua klub itulah ia mencatatkan penampilan terbanyak. Setelah resmi pensiun pun, pemain depan itu tetap berkecimpung di sepak bola dan menjaga kebugaran dengan mengikuti kompetisi veteran.

Setelah berulang tahun ke-50 pada Maret lalu, ia memenuhi syarat untuk bermain di kelompok usia yang lebih tua sehingga federasi akhirnya dapat memanggilnya. Dalam pernyataan resmi, asosiasi veteran Inggris mengonfirmasi rincian pertandingan tersebut: "Tim veteran Inggris telah mengumumkan skuad untuk dua pertandingan internasional melawan Republik Irlandia pada Minggu, 1 November, di Cambridgeshire. Kelompok usia di atas 50 tahun akan bertanding pukul 14.15, sedangkan kelompok usia di atas 60 tahun pukul 16.15 di Elite Football Complex, Cambridgeshire."

imago-sport-1076736506.jpgIMAGO
Pertandingan berikutnya
ENG

ENG

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

CRO

CRO

Berapa kali Jude Bellingham bermain untuk timnas Inggris?

Dengan demikian, Bellingham senior mengikuti jejak putra-putranya di level tim nasional. Jude, yang berusia 23 tahun, kini telah mencatatkan 60 penampilan bersama timnas senior, dengan torehan 14 gol dan 15 assist. Ia mencetak tujuh gol pada Piala Dunia musim panas lalu, ketika memimpin lini serang bersama Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or.

Adiknya, Jobe, merupakan salah satu sosok pemimpin di tim Inggris U21. Dalam 12 pertandingan, ia mencatatkan satu gol dan empat assist, serta mengenakan ban kapten Young Lions dalam sebelas pertandingan terakhir.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google