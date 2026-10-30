Skuad tim Inggris yang beranggotakan 18 pemain akan berkumpul di Cambridgeshire pada akhir pekan mendatang, tempat Bellingham senior berpeluang menjalani debutnya bersama Three Lions. Bagi penyerang itu, kesempatan ini melengkapi perjalanan yang, setelah sekian banyak musim di lapangan sepak bola amatir Inggris, akhirnya membawanya tampil di level internasional.

Bellingham telah menjalani perjalanan panjang yang berliku di sepak bola non-liga. Selama 17 tahun, ia mengenakan seragam 22 klub berbeda sebelum mengakhiri karier bermainnya pada 2019.

Ia antara lain pernah meninggalkan jejak di Cheltenham Town dan Newport County pada akhir 1990-an. Namun, periode paling intens dalam kariernya berlangsung pada 2008 hingga 2009 bersama Leamington serta pada 2014 bersama Bromsgrove Sporting. Di kedua klub itulah ia mencatatkan penampilan terbanyak. Setelah resmi pensiun pun, pemain depan itu tetap berkecimpung di sepak bola dan menjaga kebugaran dengan mengikuti kompetisi veteran.

Setelah berulang tahun ke-50 pada Maret lalu, ia memenuhi syarat untuk bermain di kelompok usia yang lebih tua sehingga federasi akhirnya dapat memanggilnya. Dalam pernyataan resmi, asosiasi veteran Inggris mengonfirmasi rincian pertandingan tersebut: "Tim veteran Inggris telah mengumumkan skuad untuk dua pertandingan internasional melawan Republik Irlandia pada Minggu, 1 November, di Cambridgeshire. Kelompok usia di atas 50 tahun akan bertanding pukul 14.15, sedangkan kelompok usia di atas 60 tahun pukul 16.15 di Elite Football Complex, Cambridgeshire."

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Pertandingan berikutnya ENG UEFA Nations League A 14.45 CRO

Berapa kali Jude Bellingham bermain untuk timnas Inggris?

Dengan demikian, Bellingham senior mengikuti jejak putra-putranya di level tim nasional. Jude, yang berusia 23 tahun, kini telah mencatatkan 60 penampilan bersama timnas senior, dengan torehan 14 gol dan 15 assist. Ia mencetak tujuh gol pada Piala Dunia musim panas lalu, ketika memimpin lini serang bersama Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or.

Adiknya, Jobe, merupakan salah satu sosok pemimpin di tim Inggris U21. Dalam 12 pertandingan, ia mencatatkan satu gol dan empat assist, serta mengenakan ban kapten Young Lions dalam sebelas pertandingan terakhir.