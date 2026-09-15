Comeback legendaris dan ironi pahit bagi Barcelona mengabadikan final Liga Champions terakhir di Camp Nou

Stadion Camp Nou bersiap membuka lembaran baru dalam sejarah Eropanya, setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" secara resmi mengumumkan pemilihan markas Barcelona untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa pada 2029, sehingga ajang terbesar di level klub di benua tersebut kembali ke stadion Katalan itu setelah absen selama 30 tahun.

Final 2029 akan menjadi kali ketiga Camp Nou menjadi tempat penyelenggaraan laga penutup kompetisi ini, setelah edisi 1989 dan 1999, sementara edisi yang disebut terakhir tetap terpatri dalam ingatan sepak bola sebagai salah satu pertandingan paling gila dan menegangkan dalam sejarah turnamen.

Malam bersejarah Milan

Kali pertama terjadi pada 24 Mei 1989, ketika Camp Nou menjadi tuan rumah final Piala Eropa antara Milan dari Italia melawan Steaua Bukares dari Rumania.

Pertandingan itu berubah menjadi pertunjukan sepak bola yang menyapu bersih dari sisi Milan di bawah asuhan pelatih Arrigo Sacchi, yang menggasak lawannya dengan empat gol tanpa balas di hadapan sekitar 97 ribu penonton, dengan duet asal Belanda Ruud Gullit dan Marco van Basten masing-masing menyumbang dua gol.

Kemenangan itu menjadi salah satu momen menonjol dalam perjalanan emas Milan, sebelum tim tersebut mempertahankan gelar pada musim berikutnya.

Saksikan empat gol Milan(dengan mengklik di sini)

1999: Remontada yang tak terlupakan

Namun final 26 Mei 1999 adalah yang paling terkenal di antara semua pertandingan yang pernah digelar di Camp Nou dalam sejarah turnamen.

Bayern Munich unggul lebih dulu melalui gol Mario Basler, dan terus memimpin hingga menit-menit akhir, bahkan menyia-nyiakan banyak peluang untuk memperbesar keunggulan, sementara Manchester United tampak menuju kepergiannya dari Barcelona sebagai tim yang kalah.

Akan tetapi, segalanya berbalik pada masa injury time, ketika Teddy Sheringham menyamakan kedudukan, sebelum Ole Gunnar Solskjaer mencetak gol kemenangan beberapa menit kemudian, sehingga membawa United meraih kemenangan bersejarah dengan skor 2-1 dan menyabet gelar, dalam salah satu remontada paling terkenal dalam sejarah Liga Champions. Sir Alex Ferguson menggambarkan momen itu sebagai yang terhebat dalam hidupnya, sementara tim Inggris tersebut mencatatkan treble bersejarah pada musim itu.

Saksikan remontada legendaris Manchester United atas Bayern Munich di Stadion Camp Nou(dengan mengklik di sini)

Ironi pahit Barcelona

Yang menarik, kedua pihak dalam malam bersejarah itu justru menjadi penyebab Barcelona, sang tuan rumah, tak bisa mewujudkan impian bermain di final di stadionnya sendiri.

Undian fase grup musim 1998-1999 menempatkannya di grup neraka yang berisi Bayern Munich dan Manchester United, sebelum tim Katalan itu gagal lolos ke babak gugur, sementara kedua raksasa itu melanjutkan langkahnya hingga bertemu di final di lapangan Camp Nou itu sendiri. Catatan "UEFA" menegaskan bahwa Barcelona berhenti di fase grup, sedangkan Bayern dan United mencapai pertandingan final sebelum yang disebut terakhir memastikannya pada menit-menit akhir.

Dan setelah 30 tahun dari malam itu, final kembali ke Camp Nou pada 2029, dan kali ini Barcelona berharap tidak sekadar berperan sebagai tuan rumah, melainkan menemukan jalannya menuju laga penutup dan memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk menyaksikan tim mereka bersaing memperebutkan trofi si kuping besar di atas lapangannya sendiri.

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