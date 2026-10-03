Pertandingan yang terlihat seakan telah selesai sejak dini, lalu berubah pada menit-menit terakhirnya menjadi salah satu laga paling gila dan menegangkan, setelah timnas Indonesia menjalani malam yang luar biasa melawan Bangladesh, yang menyaksikan 11 gol dan dramatisasi yang berlangsung hingga detik-detik terakhir, berakhir dengan kemenangan tuan rumah 9-2 serta lolosnya mereka ke final Piala ASEAN.

Timnas Indonesia memasuki pertandingan dengan menyadari bahwa mereka membutuhkan kemenangan besar demi memastikan puncak klasemen grup dan mengungguli Malaysia. Mitchell Baker berhasil mencuri perhatian sejak awal setelah mencetak lima gol bersejarah, membawa tuan rumah ke babak pertama yang telak dan berakhir dengan keunggulan Indonesia 6-1 di tengah perayaan besar di tribun Stadion Gelora Bung Karno.

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Namun skenario berubah total setelah jeda, setelah ritme serangan Indonesia mereda, sementara Malaysia terus mencetak gol dalam pertandingannya melawan Singapura hingga mencapai gol keenam, membuat puncak klasemen grup terancam, sebelum Bangladesh menambah ketegangan tuan rumah dengan mencetak gol keduanya pada menit 91, di tengah suasana sunyi dan tercengang di tribun.

Dan ketika Indonesia hampir kehilangan puncak klasemen pada detik-detik terakhir, dimulailah salah satu akhir pertandingan paling aneh, setelah wasit menetapkan waktu tambahan yang meluas hingga beberapa menit, membuat tuan rumah kembali menyerang mencari gol-gol baru yang dapat mengembalikan keunggulan selisih gol kepada mereka.

Pada menit 96, Kevin Diks muncul mencetak gol kedelapan untuk Indonesia dan menghidupkan kembali tribun Jakarta, sebelum Mitchell Baker kembali hanya satu menit kemudian untuk melengkapi lima golnya dan mencetak gol kesembilan, membuat tribun meledak dalam kegembiraan setelah skenario yang tidak mudah dibayangkan hanya beberapa menit sebelumnya.

Demikianlah menit-menit terakhir pertandingan Indonesia melawan Bangladesh berubah menjadi panggung sesungguhnya bagi kegilaan sepak bola, setelah para suporter berpindah dari merayakan kemenangan ke ketakutan kehilangan puncak klasemen, lalu kembali merayakan dengan dua gol dalam waktu beberapa menit saja, hingga pertandingan berakhir dengan skor 9-2 dan Indonesia memesan tempatnya di final, dalam salah satu akhir paling dramatis dalam sejarah turnamen.