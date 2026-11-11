Bagikan Ikuti GOAL di Google

Skuad timnas Arab Saudi kini lengkap, beberapa jam sebelum menjalani laga uji coba pertamanya pada pemusatan latihan saat ini di ibu kota Qatar, Doha, melawan Korea Selatan, setelah memulihkan seorang pemain baru dari cedera.

Iklan

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat mendatang, selama pemusatan latihan mereka saat ini di ibu kota Qatar, Doha, dalam pertandingan persahabatan sebagai persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang.

Kembalinya Firas Al-Buraikan

Akun resmi Timnas Arab Saudi di situs "X" mengungkap keikutsertaan Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, dalam latihan bersama untuk pertama kalinya selama jeda saat ini, setelah pulih dari cedera yang dialaminya.

Al-Buraikan absen dari latihan bersama Arab Saudi selama dua hari terakhir, karena mengalami gangguan flu, yang sempat memunculkan keraguan tentang kemampuannya untuk tampil dalam pertandingan melawan Korea Selatan.

Iklan Iklan

Al-Buraikan dianggap sebagai salah satu elemen terpenting di Timnas Arab Saudi, dan ia meraih gelar top skor edisi lalu Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dengan torehan 3 gol, serta berkontribusi dalam membawa Arab Saudi meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah absen selama 23 tahun.

Topik Terkait

Dengan kembalinya penyerang Al-Ahli itu, Timnas Arab Saudi tidak akan kehilangan satu pemain pun saat menghadapi Korea Selatan, apalagi mengingat Saud Abdulhamid, bek kanan klub Prancis Lens, juga telah bergabung dalam latihan untuk pertama kalinya kemarin, Senin.

Perlu diingat bahwa Timnas Arab Saudi akan menjalani pertandingan persahabatan baru di pemusatan latihan Doha, melawan Timnas Uzbekistan, pada Selasa 17 November mendatang.

Iklan

Fakta kepergian Donis dari Timnas Arab Saudi

Kembalinya pemain tersebut menambah suasana positif di pemusatan latihan Timnas Arab Saudi, terutama setelah bantahan atas kabar yang membicarakan kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dari jabatannya sebagai pelatih kepala Arab Saudi.

Iklan

Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara "Nadina" di saluran "MBC 1", sempat memastikan bahwa Donis akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi dengan persentase 99%.

Donis menanggapi kabar tersebut dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiah", di mana ia berkata: "Saya tidak peduli dengan rumor yang dilontarkan dari waktu ke waktu seputar masa depan karier saya bersama Timnas Arab Saudi."

Iklan

Ia menambahkan: "Yang penting bagi saya saat ini adalah mengembangkan Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan. Saya memiliki pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar seputar masa depan karier saya, dan saya akan memberikan yang terbaik demi melayani sepak bola Arab Saudi."

Pernyataan Donis itu merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sebagaimana dikutip saluran "Al-Ekhbariya" Arab Saudi, yang membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut, dan menegaskan keberlanjutannya di jabatannya.

Iklan

Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada Oktober lalu.

Beberapa laporan sempat memastikan bahwa Federasi Arab Saudi berniat merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih kepala Timnas Portugal, untuk memimpin Arab Saudi di Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

Iklan

Kabar tersebut memicu kemarahan di kalangan publik sepak bola Arab Saudi, terutama mengingat waktu yang sempit sebelum dimulainya turnamen Asia tersebut, yang mendorong Federasi Arab Saudi untuk mengeluarkan pernyataan bantahan.

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari menjadi Desember tahun depan kembali memicu perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat adanya waktu yang cukup luang sebelum turnamen.