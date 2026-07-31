Fulvio Collovati, mantan bek AC Milan, menyampaikan hal ini di akun media sosialnya saat mengenang Franco Baresi, kapten legendaris AC Milan yang meninggal hari ini: "Dia adalah sosok pendiam, yang menderita saat kecil karena kehilangan kedua orang tuanya. Dia tiba di sebuah college tanpa kasih sayang keluarga, tetapi seperti yang juga sering dia katakan, Milan adalah keluarganya. Dia sangat sedikit bicara, tetapi di lapangan dia memberi instruksi bahkan kepada Rivera, dan saya adalah saksinya.





Dia datang ke Milanello saat masih sangat muda dan kami langsung sekamar bersama selama enam tahun. Kami menderita pada tahun-tahun awal secara sepak bola, sebelum memenangi Scudetto pada 1979. Liedholm memainkannya sebagai starter pada usia 18 tahun dan kami memenangi gelar itu: mudah melihat dalam dirinya kualitas seorang pemain kelas dunia. Dia adalah juara dalam hal kerendahan hati bersama saudaranya. Hidup membuatnya menderita sejak kecil, tetapi memberinya banyak hal sebagai pesepakbola".







