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Pelatih Inggris Thomas Tuchel memicu kehebohan lewat pemilihan skuad terbarunya untuk dua laga UEFA Nations League mendatang melawan Kroasia dan Spanyol. Sorotan utamanya adalah kakak beradik Bellingham yang untuk pertama kalinya berada dalam skuad senior bersama, sementara sejumlah bintang ternama Liga Primer, termasuk Cole Palmer dan Phil Foden, tidak masuk skuad.

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Tuchel kesampingkan bintang mapan demi pemain muda yang tengah menanjak

Sorotan utama dari pemilihan skuad terbaru Tuchel adalah pemanggilan pertama gelandang Borussia Dortmund, Jobe Bellingham. Pemain berusia 21 tahun itu untuk pertama kalinya bergabung dengan kakaknya, bintang Real Madrid Jude, di tim senior. Sementara itu, gelandang serang Manchester City Foden masih tersisih di bawah Tuchel setelah gagal merebut kembali tempatnya sejak absen di Piala Dunia.

Palmer juga kembali tersisih. Meski mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam sembilan penampilan di Premier League bersama Chelsea asuhan Xabi Alonso, pemain berusia 24 tahun itu tidak dipilih. Kartu merah yang baru-baru ini diterimanya saat melawan Tottenham Hotspur mungkin turut memengaruhi keputusan Tuchel untuk mencari opsi lain di lini serang.

Pemanggilan mengejutkan dan kembalinya para pemain bertahan

Dengan para penyerang berpengalaman tak masuk skuad, Tuchel membuka kesempatan bagi beberapa pemain muda menjanjikan. Josh King, pemain Fulham berusia 19 tahun, mendapat ganjaran atas penampilan impresifnya di Craven Cottage, sementara prospek Liverpool yang sangat menjanjikan, Rio Ngumoha, juga naik ke tim senior.

Di lini belakang, bek Arsenal Ben White kembali masuk skuad bersama rekan setimnya, Declan Rice, yang absen pada jeda internasional sebelumnya. Duo Everton, Jarrad Branthwaite dan James Garner, juga mendapat tempat sebagai opsi di lini pertahanan dan lini tengah setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi domestik dengan baik.

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Sebaliknya, winger Arsenal Noni Madueke secara mengejutkan dicoret. Penyerang itu kerap menjadi bagian penting dalam pemusatan latihan Inggris belakangan ini dan tampil konsisten bersama Arsenal, tetapi pada akhirnya tidak masuk pilihan akhir Tuchel.

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Mengejar Spanyol di UEFA Nations League

Inggris saat ini berada di posisi kedua Grup A2 UEFA Nations League. Mereka tertinggal tiga poin dari pemuncak grup sekaligus juara dunia, Spanyol, setelah empat pertandingan, menyusul kekalahan tipis dari Spanyol di Wembley pada awal kompetisi.

Terlepas dari hasil tersebut, tim asuhan Tuchel mampu mengatasi lawan-lawan lainnya. Mereka memiliki catatan pertemuan yang dominan atas tim-tim lain di grup, setelah menang telak atas Kroasia dan meraih dua kemenangan beruntun melawan Ceko.

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Dua laga penentu menanti

Inggris melanjutkan kiprahnya di UEFA Nations League dengan menghadapi Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November. Hasil positif di kandang penting untuk terus menekan pemuncak grup sebelum menjalani laga tandang yang berat.

Tuchel kemudian akan membawa skuad yang telah dirombaknya ke Madrid untuk laga ulang penting melawan Spanyol pada Minggu, 15 November. Pertandingan besar ini kemungkinan akan menentukan apakah Inggris bisa merebut posisi teratas Grup A2, sekaligus menguji keberhasilan keputusan berani Tuchel dalam memilih pemain di panggung terbesar.