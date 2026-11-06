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Cole Palmer Thomas Tuchel Jobe Bellingham England squadGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Cole Palmer tak masuk skuad! Thomas Tuchel kembali tak memanggil bintang Chelsea itu, sementara Jobe Bellingham bergabung dengan saudara laki-lakinya, Jude, di skuad Inggris

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Pelatih Inggris Thomas Tuchel memicu kehebohan lewat pemilihan skuad terbarunya untuk dua laga UEFA Nations League mendatang melawan Kroasia dan Spanyol. Sorotan utamanya adalah kakak beradik Bellingham yang untuk pertama kalinya berada dalam skuad senior bersama, sementara sejumlah bintang ternama Liga Primer, termasuk Cole Palmer dan Phil Foden, tidak masuk skuad.

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Tuchel kesampingkan bintang mapan demi pemain muda yang tengah menanjak

Sorotan utama dari pemilihan skuad terbaru Tuchel adalah pemanggilan pertama gelandang Borussia Dortmund, Jobe Bellingham. Pemain berusia 21 tahun itu untuk pertama kalinya bergabung dengan kakaknya, bintang Real Madrid Jude, di tim senior. Sementara itu, gelandang serang Manchester City Foden masih tersisih di bawah Tuchel setelah gagal merebut kembali tempatnya sejak absen di Piala Dunia.

Palmer juga kembali tersisih. Meski mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam sembilan penampilan di Premier League bersama Chelsea asuhan Xabi Alonso, pemain berusia 24 tahun itu tidak dipilih. Kartu merah yang baru-baru ini diterimanya saat melawan Tottenham Hotspur mungkin turut memengaruhi keputusan Tuchel untuk mencari opsi lain di lini serang.

Pemanggilan mengejutkan dan kembalinya para pemain bertahan

Dengan para penyerang berpengalaman tak masuk skuad, Tuchel membuka kesempatan bagi beberapa pemain muda menjanjikan. Josh King, pemain Fulham berusia 19 tahun, mendapat ganjaran atas penampilan impresifnya di Craven Cottage, sementara prospek Liverpool yang sangat menjanjikan, Rio Ngumoha, juga naik ke tim senior.

Di lini belakang, bek Arsenal Ben White kembali masuk skuad bersama rekan setimnya, Declan Rice, yang absen pada jeda internasional sebelumnya. Duo Everton, Jarrad Branthwaite dan James Garner, juga mendapat tempat sebagai opsi di lini pertahanan dan lini tengah setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi domestik dengan baik.

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Sebaliknya, winger Arsenal Noni Madueke secara mengejutkan dicoret. Penyerang itu kerap menjadi bagian penting dalam pemusatan latihan Inggris belakangan ini dan tampil konsisten bersama Arsenal, tetapi pada akhirnya tidak masuk pilihan akhir Tuchel.

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Mengejar Spanyol di UEFA Nations League

Inggris saat ini berada di posisi kedua Grup A2 UEFA Nations League. Mereka tertinggal tiga poin dari pemuncak grup sekaligus juara dunia, Spanyol, setelah empat pertandingan, menyusul kekalahan tipis dari Spanyol di Wembley pada awal kompetisi.

Terlepas dari hasil tersebut, tim asuhan Tuchel mampu mengatasi lawan-lawan lainnya. Mereka memiliki catatan pertemuan yang dominan atas tim-tim lain di grup, setelah menang telak atas Kroasia dan meraih dua kemenangan beruntun melawan Ceko.

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Dua laga penentu menanti

Inggris melanjutkan kiprahnya di UEFA Nations League dengan menghadapi Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November. Hasil positif di kandang penting untuk terus menekan pemuncak grup sebelum menjalani laga tandang yang berat.

Tuchel kemudian akan membawa skuad yang telah dirombaknya ke Madrid untuk laga ulang penting melawan Spanyol pada Minggu, 15 November. Pertandingan besar ini kemungkinan akan menentukan apakah Inggris bisa merebut posisi teratas Grup A2, sekaligus menguji keberhasilan keputusan berani Tuchel dalam memilih pemain di panggung terbesar.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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