Cody Gakpo tidak turun dari bus timnas Belanda untuk sesi latihan

Cody Gakpo tidak turun dari bus timnas Belanda pada hari Selasa untuk mengikuti latihan kelompok di Kansas City. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Jeroen Stekelenburg dari NOS.

Menjelang pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia melawan Tunisia, tim Oranje menjalani sesi latihan tertutup pada hari Selasa. Namun, NOS hadir saat bus pemain tiba.

Di sana, Stekelenburg memperhatikan sesuatu yang mengejutkan: Gakpo adalah satu-satunya yang tidak ada. Beberapa saat kemudian, ia memang ikut serta dalam latihan, setelah tiba di kompleks latihan dengan mobil terpisah.

“Ada satu pemain yang tidak ada di dalam bus, yaitu Cody Gakpo,” kata Stekelenburg. “Awalnya kami berpikir: mungkin dia akan turun dari bus nanti. Ternyata tidak begitu, karena dia dibawa ke tempat latihan dengan mobil beberapa saat kemudian.”

Alasan di balik hal tersebut, untuk saat ini masih belum jelas. “Dia tetap berlatih seperti biasa, menurut informasi yang kami terima dari KNVB,” kata Stekelenburg. “Dia juga tidak terlambat, bukan seperti itu. Ada alasan yang sangat kuat, yang untuk kali ini tidak perlu kami ketahui.”

“Sayangnya, hal seperti itu memang kadang terjadi. Ada alasan yang masuk akal mengapa Gakpo bergabung lebih terlambat, tetapi tetap berlatih seperti biasa.”

Sabtu lalu, Gakpo masih menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di tim nasional Belanda dalam kemenangan 5-1 atas Swedia. Pemain sayap kiri itu mencetak dua gol dan satu assist.