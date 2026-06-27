Cody Gakpo tetap membela tim nasional Belanda di Piala Dunia meski kehilangan putranya yang belum lahir

Meskipun sedang dilanda duka yang mendalam, Cody Gakpo tetap masuk dalam skuad tim nasional Belanda untuk Piala Dunia, demikian disampaikan KNVB kepada De Telegraaf. Penyerang Liverpool tersebut dan pasangannya, Noa van der Bij, mengumumkan pada hari Sabtu bahwa putra mereka yang belum lahir, Elijah Raphael, telah meninggal dunia selama masa kehamilan.

KNVB telah menanggapi berita yang menyayat hati ini. Asosiasi sepak bola tersebut menyampaikan belasungkawa kepada Gakpo, Van der Bij, dan putra mereka, Samuel, serta menekankan bahwa keluarga tersebut akan mendapatkan segala bentuk dukungan yang mungkin.

"Pertama-tama, kami turut berduka cita kepada Cody dan keluarganya, Noa serta putra mereka Samuel. Ini adalah situasi pribadi yang sangat menyedihkan. Tentu saja kami sudah mengetahui hal ini sebelumnya dan KNVB berusaha mendukung keluarga tersebut sebisa mungkin. Cody, setelah berkonsultasi dengan pasangannya, telah memutuskan untuk tetap bergabung dengan tim," demikian pernyataan asosiasi tersebut.

KNVB juga menyatakan akan menghormati privasi keluarga tersebut. Karena itu, asosiasi tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai situasi ini maupun cara dukungan yang diberikan kepada Gakpo dan keluarganya.

“Kami menghormati privasi mereka dan oleh karena itu tidak akan membahas situasi ini lebih lanjut, termasuk cara kami berusaha mendukung mereka. Dalam waktu dekat, kami juga tidak akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jika ada informasi yang dibagikan, itu sepenuhnya menjadi keputusan keluarga sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.

Van der Bij mengumumkan kabar duka tersebut pada hari Sabtu melalui Instagram. Dalam postingannya, ia menyampaikan bahwa putra mereka yang belum lahir, Elijah Raphael, yang diperkirakan akan lahir pada bulan Oktober, telah meninggal dunia selama masa kehamilan.

“Dengan hati yang hancur, kami menyampaikan kabar bahwa putra kami telah meninggal dunia selama masa kehamilan,” tulis Van der Bij. “Selamanya dicintai. Selamanya putra kami.”

Gakpo juga menanggapi kabar tersebut melalui media sosial. Pemain timnas Belanda itu menambahkan: “Ini adalah masa yang sangat sulit bagi keluarga kami. Kami memohon dengan hormat agar privasi dan ruang pribadi kami dihormati. Terima kasih atas pengertiannya.”